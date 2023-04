Impiegato amministrativo in azienda alimentare

Azienda di Forlì operante nel settore del commercio alimentare cerca ununa impiegatoa amministrativo contabile con esperienza. La risorsa si occuperà di gestione del telefono, fatturazione, gestione contabilità e amministrazione, bilancio. Sono richiesti nel dettaglio il possesso del diploma di scuola superiore, la conoscenza del pacchetto Microsoft Office (word, excel, ecc.), Outlook, Wordpress e gestioni aziendali-preferibilmente AD HOC Zucchetti. Sono richiesti inoltre il possesso della patente di guida B e di mezzo proprio. Si offre contratto a tempo determinato con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Per candidarsi occorre essersi registrato con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’app Lavoro per Te. Per candidarsi occorre cliccare sul pulsante ‘invia candidatura’ entro il 2 maggio e seguire le istruzioni riportate.