Importante donazione per la lotta contro i tumori

Al centro di prevenzione oncologica dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, diretto dal dottor Fabio Falcini, è stato donato uno strumento di ultima generazione. Si tratta di un ecotomografo che garantisce le migliori e precoci tecniche diagnostiche. Il prezioso strumento è stato acquistato grazie alla donazione di Fondazione EcoEridania Insuperabili. L’apparecchio offre la visione del corpo attraverso un video che permette una visione tridimensionale.

È stato acquistato grazie alla donazione di 31.343 euro. La Fondazione EcoEridania Insuperabili assieme allo Ior (Istituto Oncologico Romagnolo) aveva permesso, nel 2022, l’acquisto di un casco refrigerante che aiuta chi si sottopone a chemioterapia a evitare la caduta dei capelli. E ieri hanno espresso il loro orgoglio nel poter donare uno strumento per una diagnosi precoce, sottolineando come la collaborazione tra mondo privato e associazionismo può dare origine a progetti virtuosi di cui beneficia l’intero territorio. "Oggi consegniamo a un reparto d’eccellenza come quello diretto dal dottor Fabio Falcini, una strumentazione in grado di evidenziare anche la più piccola lesione – ha aggiunto Fabrizio Miserocchi –. In questo modo possiamo garantire maggiori probabilità di guarigione con terapie meno invasive e impattanti".

"A nome dell’azienda sanitaria – ha concluso il dottor Francesco Sintoni, direttore del distretto sanitario di Forlì e Cesena – ringrazio di cuore Fondazione EcoEridania e Istituto Oncologico Romagnolo per questa importante donazione, che andrà a implementare i servizi di diagnostica del reparto di Prevenzione Oncologica, arricchendo in questo senso l’offerta per la cittadinanza di Forlì".

Rosanna Ricci