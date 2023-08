"Importante punto di riferimento Un uomo buono"

Questo il ricordo

del sindaco di Meldola Roberto Cavallucci:

"Don Gino Gentili è stato per me, come per tanti bambini che frequentavano la Chiesa di San Francesco un importante punto di riferimento. Lo ricordo come un uomo buono, di profonda fede cristiana e sempre vicino ai più giovani. Il suo senso di umanità e carità, così come la sua infaticabile opera per il bene della comunità rimarranno nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio

di conoscerlo".