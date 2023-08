’Impossibile’ storia di un funambolo In scena l’incredibile impresa di Petit

Va in scena sabato 26 agosto alle 21, presso l’Arena San Domenico lo spettacolo di teatro e musica ’Impossibile: l’impresa di un uomo che aveva paura’, tratto dall’omonimo pamphlet illustrato da Giuseppe Tolo e scritto da Ilaria Mazzotti. Si tratta della storia del funambolo francese Philippe Petit, che, nel 1974, quando aveva 25 anni, sfidava le leggi di gravità percorrendo su un cavo posto ad oltre 400 metri di altezza la distanza tra le torri gemelle.

La sua performance durò 45 minuti, al termine della quale venne arrestato, come gli era accaduto altre volte, in occasione di analoghe esibizioni. Ma questa volta la scommessa era stata davvero clamorosa e il giovane artista, dopo una lunga preparazione tecnica, l’aveva vinta. Da allora, la sua esibizione, assolutamente fuori dal comune e, peraltro, per molti versi, discutibile, è stata raccontata da scrittori e registi. E non è sfuggita al suo fascino la musicista, fondatrice e vicepresidente dell’Associazione culturale ’InArte’, che, in collaborazione con l’Associazione Qaos, ha reso possibile la rappresentazione teatrale.

"Sono orgogliosa di essere qui a presentare questo progetto – dice Ilaria Mazzotti –. Veniamo dai quartieri San Benedetto e Cava, molte persone sono venute ad aiutarci con pala e stivali e adesso sappiamo che quello che sembrava impossibile si può fare". "Ciò che mi ha colpito dell’impresa di Philippe Petit è la lunga preparazione, il fatto di avere affrontato tantissimi ostacoli organizzativi e grossi momenti di crisi – dice Andrea Farì, regista dello spettacolo –. La rappresentazione unirà, in un unico filo immaginario, come quello percorso dal funambolo, il pubblico alla storia, con momenti di narrazione e di musica, con l’intervento dell’orchestra e lo spazio per i solisti".

Alla performance, con l’interpretazione degli attori Laura Mazzotti, che sarà la voce narrante e Bebo Zaffagnini, parteciperanno venti giovani musicisti dell’orchestra giovanile dell’Accademia InArte, accompagnati da tre solisti: la soprano Laura Zecchini, il bassista Luca Angelici, la sassofonista Caroline Leight Halleck.

"Dopo la pausa di Ferragosto, ripartiamo con un fine settimana straordinario – dice Valerio Melandri, assessore alla cultura –: venerdì 25 abbiamo Umberto Tozzi e sabato questo spettacolo". "Abbiamo vissuto giorni dolorosi ed è fondamentale la collaborazione tra pubblico e privato, come per il piccolo giardino concesso al nido di via Pelacano – interviene Paola Casara, assessora con delega alle politiche educative –. Questo spettacolo nasce per iniziativa di una realtà educativa importante". Lo spettacolo è a ingresso gratuito, con la vendita, alla fine dello spettacolo, del testo di Ilaria Mazzotti al prezzo di 10 euro.

L’incasso sarà devoluto agli alluvionati e tra i beneficiari ci sarà il nido ’Il trenino’ di via Pelacano.

Per prenotare, si può inviare una mail a: [email protected]. oppure inviare un messaggio WhatsApp al 347.3906847.

Paola Mauti