Imprenditore dona un gommone al gruppo della Protezione civile

L’imprenditore Maurizio Fabbri, titolare dell’azienda Technology Inflatable Boats Srl, ha donato un gommone alla Protezione Civile di Meldola. La generosa donazione è stata effettuata in ricordo del babbo Fabio. Il mezzo nautico è all’avanguardia ed è anche capiente, infatti è in grado di trasportare fino a quattro persone: un dispositivo, quindi, che potrebbe rivelarsi particolarmente utile in caso di emergenza idrogeologica come quella che, purtroppo, ha già avuto come teatro il territorio forlivese.

La consegna è avvenuta alla presenza del sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e del presidente della Protezione Civile Gabriele Buono. Quest’ultimo è stato accompagnato da alcuni volontari in una visita nei locali dell’azienda che, con il marchio ‘Effelle’, progetta e realizza artigianalmente gommoni, tubolari, ciambelle, barriere di protezione, gonfiabili per parchi giochi e rafting.

"La preziosa donazione permetterà di incrementare il patrimonio di attrezzature della Protezione Civile di Meldola – ha commentato il sindaco Cavallucci – e di poter garantire in particolari situazioni di emergenza un maggior livello di sicurezza per tutti i cittadini". Cavallucci ha quindi tenuto a indirizzare "Un grazie da parte di tutta la Città a Maurizio Fabbri che ha deciso di sostenere la Protezione Civile di Meldola, un’associazione che ha conquistato sul campo la stima e la fiducia dei meldolesi grazie alla capacità di intervento, rapidità di soccorso e aiuto nei momenti di emergenza".

o. b.