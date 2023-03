Imprenditrice ‘Cuorematto’ "Nel mio negozio? Si balla"

Lo ha chiamato ‘Cuorematto’ perché, dice, "bisogna essere un po’ matti per pensare di aprire un’attività in questo periodo storico". Eppure, a dispetto di tutte le incertezze che gravano sul nostro tempo – e, ancor di più, sui mesi a venire – lo spazio che l’artigiana forlimpopolese Valentina Amoroso ha aperto alla Panighina (precisamente in via del Poggio 64) e compie in questi giorni un anno. La vulcanica imprenditrice, che nel 2008 ha dato vita al marchio di abbigliamento e accessori ‘Come le ciliegie’, festeggerà il traguardo con un’iniziativa ad hoc, denominata ‘Modella per un giorno’ e prevista per domani sera.

Amoroso, che evento sarà?

"Le mie clienti affezionate lo conoscono già, l’ho ideato qualche anno fa. Sarà una serata in cui potremo riprenderci i nostri spazi in libertà, ballando accompagnate da un dj-set e posando in maniera ironica, ma come vere dive, davanti ad alcuni amici fotografi".

Qual è il bilancio del primo anno di attività di ‘Cuorematto’?

"Fino alla fine del 2022 è andata bene, non posso lamentarmi. Ma dall’inizio del nuovo anno avverto che qualcosa è cambiato: sarà per il caro bollette, sarà per i rincari generalizzati, le persone sono meno propense a spendere. E i negozi sono desolatamente vuoti".

Come si spiega questa disaffezione verso i punti vendita tradizionali?

"Credo sia un effetto a lungo termine della pandemia: durante il lockdown abbiamo scoperto la comodità di acquistare online e ora sembra che non ci sia più tempo per andare nei negozi, provare un capo, fermarsi a fare due chiacchiere con le commesse. Ne ho conferma quando passeggio nei centri storici di Forlì o Cesena: le vetrine si spengono l’una dopo l’altra, anche le grandi catene faticano a resistere. Lo definirei un cambiamento epocale".

Come si sopravvive?

"Trasformando l’idea stessa di negozio: non più solo uno spazio in cui si vende e si compra, ma un contenitore di eventi. Un luogo in cui vivere nuove esperienze, condividere momenti di divertimento fra amiche, imparare a usare le proprie mani e mettere alla prova la propria creatività. Ad esempio, io organizzo periodicamente corsi di cucito o acquerello. Certo, per riuscire nell’intento bisogna aver creato una ‘community’ solida, che partecipa alle iniziative e segue attivamente i canali social".

Lei definisce ‘Come le ciliegie’ un’etichetta di moda ‘anarchica’. Cosa significa?

"Fin da bambina ho una vera passione per le ciliegie: quando ho iniziato a creare i miei abiti, ho pensato di rivolgermi alle donne innanzitutto per rassicurarle, adottando lo slogan ‘Siete tutte buone, come le ciliegie’. I corpi femminili non sono solo quelli che si vedono su Instagram o sui magazine patinati. La mia moda è ‘anarchica’ perché non rispetta i canoni della moda tradizionale, sia dal punto di vista della produzione, delle taglie, degli accostamenti: uso solo stoffe provenienti da stock fallimentari e la mia priorità è la comodità, senza rinunciare all’estro. Ripeto sempre alle mie clienti questo ‘imperativo’: accettati. E vesti come ti pare".

Maddalena de Franchis