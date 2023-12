Imprenditrice? Meglio ‘life coach’. Cristiana Flamigni lascia Toys Center

di Maddalena de Franchis

Sarà perché ha trascorso tutta la vita nel mondo fatato dei giocattoli, sarà perché è fermamente convinta che non sia mai troppo tardi per prendere in mano il proprio tempo, l’imprenditrice forlivese Cristiana Flamigni, 56 anni, ha una storia che ricorda da vicino quelle dei protagonisti di tanti film americani. Leggendola, si ha davvero la sensazione che, in fondo, tutti abbiamo la possibilità di cambiare ciò che non va nelle nostre vite e di metterci nuovamente in gioco.

Assieme alla sua famiglia, Flamigni ha dato vita alla nota catena di negozi di giocattoli ‘Ipertoys’, divenuta successivamente ‘Toys center’. "I miei genitori, Lella e Pier Giuseppe, hanno avviato la vendita all’ingrosso negli anni Settanta – racconta Flamigni –, poi, a fine anni Novanta, io e mio fratello Cristiano siamo passati al dettaglio e abbiamo aperto tre negozi Ipertoys in Romagna. Abbiamo inaugurato a Forlì nel 1996, a Cesena nel 1998 e a Ravenna nel 2001. Negli anni siamo cresciuti e abbiamo costruito una rete solida di negozi, dislocati in Emilia-Romagna e Marche. Successivamente, siamo entrati a far parte di un gruppo internazionale molto importante, Prenatal retail group: oggi, le insegne dei nostri negozi sono Toys Center, Bimbostore e Prenatal".

Malgrado fosse notevolmente assorbita dall’attività imprenditoriale, Flamigni non ha mai accantonato il desiderio di formarsi e approfondire le proprie competenze nell’ambito del life coaching (letteralmente, un ‘allenamento’ per valorizzare il proprio potenziale). Nel 2020 si iscrive a un master internazionale diretto da Roberto Cerè, uno dei massimi esperti italiani di coaching, autore di best-seller come ‘Se vuoi puoi’. Grazie a questo percorso formativo, Flamigni diventa una coach certificata, precisamente una ‘Pnl coach’, ove Pnl sta per ‘programmazione neuro-linguistica’ (l’insieme di tecniche per modificare i propri pensieri e stati d’animo).

Oltre ad aver applicato le competenze acquisite nella sua azienda, Flamigni decide di metterle in pratica su se stessa e decide – "da sedentaria e senza aver mai corso", specifica – di correre una maratona (42,195 chilometri). Non solo ci riesce, ma ne corre due in tre anni, fra cui la celeberrima maratona di New York – sogno nel cassetto di tutti i runner – lo scorso autunno. "Una delle esperienze più emozionanti della mia vita – dichiara – non solo per i 42 chilometri in sé, ma per tutti i mesi di allenamento, dedizione e rinunce sopportati per prepararmi fisicamente".

Dopo essere uscita, lo scorso luglio, dall’operatività della propria azienda (restandone però azionista), a seguito di una fusione societaria gestita dalla capogruppo, Flamigni è ora impegnata a tempo pieno nel coaching. "Ciò che mi muove – spiega – è dedicarmi alle persone che mi seguono e desiderano scoprire il loro potenziale. Intendo aiutarle a valorizzare le loro risorse, trovare le loro risposte, definire i loro obiettivi. Ho imparato che non è mai troppo tardi per iniziare a vivere la vita che desideriamo veramente e che il cambiamento può portare a risultati straordinari. Ciascuno di noi ha il potenziale per reinventarsi e trovare la propria strada nella vita". Di questo e molto altro Flamigni ha parlato anche nel suo ultimo libro, intitolato ‘Non ho tempo!’ (MindEdizioni), uscito due settimane fa.