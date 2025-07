Impresa del Modigliana: è campione italiano Allievi Csi

Si è svolta il 2 luglio, sul campo sintetico di Gambettola, la finale nazionale del campionato di calcio a sette 2025 categoria Allievi Csi (Centro sportivo italiano), finalissima che è stata vinta dalla squadra della società Modigliana Calcio allenata da Carlo Pierotti. I ragazzi della formazione vincente sono del 2009 con il più piccolo del torneo, Giulio Pierotti, nato nel 2012.

La partita si è svolta contro la squadra dell’Oratorio San Rocco Seregno in rappresentanza della Lombardia e nei tempi regolamentari è terminata in pareggio 1-1, quindi è stata vinta dal Modigliana ai rigori 14-13. Il sindaco Jader Dardi ha commentato: "Ai ragazzi che fanno parte della squadra, protagonisti anche per la correttezza in campo, agli accompagnatori e a tutta la società voglio esprimere i più sinceri complimenti per il risultato che hanno raggiunto. Semplicemente bravissimi".

Il settore giovanile del Modigliana è seguito da Enrico Robbia, entusiasta per il successo. "È stato un momento molto intenso – ha spiegato –. Siamo partiti con tanta voglia di fare bene cercando di onorare al meglio la nostra regione che rappresentavamo. Abbiamo concluso il girone nazionale in seconda posizione e sapevamo che avremmo incontrato in finale una squadra fortissima. Ma i ragazzi, motivatissimi, hanno giocato bene e meritato questo risultato che premia loro e onora la nostra società".

Giancarlo Aulizio