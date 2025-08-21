Imprese da donne. Così si consolidano le aziende al femminile

Al 30 giugno 2025 in provincia di Forlì-Cesena si contano 7.306 imprese femminili: il 20,6% del totale delle aziende attive. Nel confronto con il 30 giugno 2024 si riscontra un calo dell’1,2%, secondo i dati Infocamere-Movimprese, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna.

I principali settori economici risultano il commercio (23,3%), l’agricoltura (15,5%), le altre attività di servizi, soprattutto alle persone, (14,5%), l’alloggio e ristorazione (11,2%), l’industria manifatturiera (7,9%), le attività immobiliari (6,9%), e quelle amministrative e di servizi di supporto (4,2%) e le attività professionali, scientifiche e tecniche (3,9%).

I settori con la più alta incidenza percentuale sul totale sono altre attività di servizi (44,7%), attività per la salute umana e di assistenza sociale (42,6%), alloggio e ristorazione (30,5%), attività amministrative e di servizi di supporto (26,4%), commercio (25,7%), attività finanziarie e assicurative (21,9%), attività professionali, scientifiche e tecniche (21,1%), agricoltura (19,7%), immobiliare (19,2%) e servizi di telecomunicazione, programmazione e consulenza informatica (19,1%).

Prevalgono le imprese individuali (67,5%), seguite dalle società di capitale (15,8%) e da quelle di persone (14,8%), con crescita delle società di capitale (+2,2%), mentre calano sia quelle individuali (-0,8%) sia le società di persone (-6%).

Oltre il 52% si trovano nei comuni di Forlì (28,9%) e Cesena (23,1%), con una presenza importante anche nei comuni di Cesenatico (9,4%), Forlimpopoli (3,1%) e Bertinoro (2,6%), Savignano sul Rubicone (4,6%), Gatteo (2,7%), San Mauro Pascoli (2,5%), Gambettola (2,5%) e Longiano (1,7%). Vanno inoltre segnalati i comuni di Meldola (2,4%), Bagno di Romagna (1,9%), Mercato Saraceno (1,6%) e Castrocaro Terme e Terra del Sole (1,8%).

In particolare il 54,4% delle imprese si trova nel comprensorio di Cesena e il 45,6% in quello di Forlì. I comuni con la più alta incidenza di imprese femminili sono Santa Sofia (29,8%), Portico e San Benedetto (24,7%), Forlimpopoli (23%), Castrocaro Terme e Terra del Sole (22,9%), Bagno di Romagna (22,8%), Cesenatico (22,5%), Modigliana (22,5%), Gatteo (22,3%), Galeata (21,9%), Bertinoro (21,6%), Meldola (21,6%), Montiano (21,5%) e Roncofreddo (21,5%).