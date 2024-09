Imprese femminili a quota 7.394 e in sostanziale tenuta (-0,6) Le imprese femminili in provincia registrano un lieve calo (-0,6%) al 30 giugno 2024, con 7.394 aziende attive. Predominano le imprese individuali (64,7%) e il settore del commercio. Le società di capitale sono in crescita, mentre le società di persone sono in flessione. Forlì e Cesena concentrano più della metà delle imprese femminili.