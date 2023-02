Imprese giovani ancora in aumento Ma il loro ’peso’ resta minimo

Aumenta per il secondo anno consecutivo il numero delle imprese giovanili in provincia di Forlì-Cesena. Resta però ancora molto basso il peso delle aziende condotte da titolari con età inferiore a 35 anni, sul totale delle imprese attive nel territorio.

Al 31 dicembre scorso erano 2 mila 418 le imprese guidate da under 35: costituiscono il 6,6% del totale delle imprese attive (7,4% in Emilia-Romagna e 9% in Italia).

Nel confronto con il 31 dicembre 2021 si riscontra un aumento dell’1,8%, superiore a quello regionale (+0,9%) mentre in tutta Italia sono diminuite del 2,4%. Continua, pertanto, la crescita a Forlì-Cesena di tale tipologia di impresa, iniziata nel 2021, dopo un decennio caratterizzato da continue diminuzioni annue.

Rimane purtroppo poco significativo l’impatto delle imprese giovani sul totale: la nostra provincia occupa l’ultimo posto sia a livello regionale sia in ambito nazionale (su 105 province di analisi).

I settori con la più alta incidenza percentuale di imprenditori giovani attive sono, nell’ordine: noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (11%), attività professionali, scientifiche e tecniche (9,7%), alloggio e ristorazione (9,0%), altre attività di servizi (9,0%), attività finanziarie e assicurative (8,9%), servizi di informazione e comunicazione (8,7%), commercio (8,5%) e costruzioni (7,2%).

Le aziende con titolari sotto i 35 anni si concentrano nei capoluoghi. Poco più della metà si trovano infatti nei comuni di Forlì (28,5%) e Cesena (23,2%); buona anche la presenza a Forlimpopoli (3,2%) e Bertinoro (2,2%). Nel Forlivese i comuni con la più alta incidenza percentuale delle imprese giovanili sul totale delle imprese attive sono Rocca San Casciano (8,9%), Civitella (8,7%), Portico e San Benedetto (8,6%), Santa Sofia (7,8%) e Forlimpopoli (7,6%).