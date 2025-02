Imprese giovanili, segno +. In provincia sono 2.471

Al 31 dicembre 2024 in provincia di Forlì-Cesena si contano 2.471 imprese giovanili, che costituiscono il 7% del totale delle aziende attive, con un aumento dell’1,1% rispetto all’anno precedente. I principali settori economici risultano il commercio (23,8%), le costruzioni (17,4%), l’alloggio e ristorazione (10,5%), l’agricoltura (8,7%), le altre attività di servizi (soprattutto servizi alle persone) (7,2%), l’industria manifatturiera (5,7%), le attività professionali, scientifiche e tecniche (5,7%), noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (5,5%) e attività immobiliari (4,0%).

Si registra un aumento in cinque di questi settori: +1,6% in alloggio e ristorazione, +6,5% nelle altre attività di servizi, +0,7% nel manifatturiero, +4,4% nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e +12,3% nel settore noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese. In calo, invece, il commercio, del 6,2%, le costruzioni (0,5%), e l’immobiliare (2,9%), mentre risulta stabile l’agricoltura. I settori con la più alta percentuale delle imprese giovanili sono: noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (12,9%), attività finanziarie e assicurative (10,8%), servizi di informazione e comunicazione (10,2%), attività professionali, scientifiche e tecniche (10,1%), altre attività di servizi (10,0%), alloggio e ristorazione (9,7%), commercio (8,1%) e costruzioni (7,7%).

Riguardo alla natura giuridica prevalgono le imprese individuali (80,1%), seguite dalle società di capitale (13,4%) e a quelle di persone (5,6%). Crescono le imprese individuali (+2,5%) mentre calano le società di capitale (-1,8%) e, soprattutto, le quelle di persone (-13,1%). Poco più della metà (51,9%) si trovano nei comuni di Forlì (28,9%) e Cesena (23,0%). Presenza importante anche nei comuni di Cesenatico (8,4%), Forlimpopoli (2,8%) e Bertinoro (2,4%), e a Savignano sul Rubicone (6,4%), San Mauro Pascoli (3,5%), Gatteo (3,3%), Gambettola (3,1%) e Longiano (1,5%). A questi vanno aggiunti Meldola (2,3%) e Civitella di Romagna (1,3%), Castrocaro Terme e Terra del Sole (1,7%), Mercato Saraceno (1,4%) e Bagno di Romagna (1,3%). Il 55,8% si trova nel comprensorio di Cesena e il 44,2% in quello di Forlì.

Infine, i comuni con la più alta percentuale di imprese giovanili totale risultano quelli di Savignano sul Rubicone (9,8%), Gatteo (9,1%), Borghi (8,6%), Tredozio (8,6%), Gambettola (8,4%), Civitella di Romagna (8,3%), San Mauro Pascoli (8,3%), Rocca San Casciano (8,2%), Portico e San Benedetto (7,6%), Santa Sofia (7,6%), Sogliano al Rubicone (7,6%) e Castrocaro Terme e Terra del Sole (7,5%).

Gianni Bonali