Imprese, il caro-energia pesa sulle bollette

Una delle voci che da anni pesano di più sui bilanci delle imprese è il costo dell’energia. Dopo il difficile 2022 e il successivo calo nel 2023, il 2024 ha visto un nuovo rialzo dei prezzi. "Una situazione che purtroppo dimostra che il rischio legato ai costi energetici per l’economia italiana è tutt’altro che superato", spiega il presidente di Ascom-Confcommercio Forlì Roberto Vignatelli. Il recente decreto firmato dal Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che anticipa le aste di stoccaggio del gas, rappresenta un passo positivo per velocizzare il riempimento delle scorte del gas e rafforzare la sicurezza energetica del Paese. Tuttavia non è sufficiente, perché occorrono misure più ampie e strutturali per affrontare l’emergenza energetica e prevenire una nuova crisi".

I dati di febbraio 2025 mostrano un peggioramento dell’impatto del caro energia sulle imprese del terziario. "A gennaio – prosegue Vignatelli – la bolletta elettrica per queste aziende è aumentata del 24% rispetto allo stesso mese del 2024 e del 56,5% rispetto al gennaio 2019, cioè prima della pandemia Covid e della crisi energetica".

Come evidenziato dall’Osservatorio Confcommercio energia, a gennaio 2024, il divario rispetto al 2019 era meno della metà: solo un 26% in più. In gennaio un albergo piccolo ha pagato una bolletta dell’energia elettrica, in media, di 1.893 euro (1.622 il dato dello scorso anno), un albergo medio di 3.296 euro (contro 2.808), un bar di 506 euro (invece di 446); un ristorante 1.365 euro (contro 1.175), una grande superficie di vendita di 1.189 euro (invece di 1.026), un negozio di alimentari 470 euro (invece di 416), un negozio di settori non alimentari 434 (contro 385). "La spesa di gennaio 2025 – conclude – risulta maggiore del 68% rispetto alla spesa media del 2019. Purtroppo, in assenza di misure strutturali, il problema del caro-energia, che certamente risente dei conflitti bellici e degli equilibri geopolitici, è tornato a farsi sentire con le bollette dell’elettricità alle stelle e le attività commerciali che annaspano. Un ristorante, a gennaio, ha speso infatti circa 200 euro in più rispetto alle stesso mese di un anno prima".

