Imprese in lieve aumento. Nuovi segnali di tenuta: saldo attivo nell’ultimo trimestre

Al 30 settembre 2024, a livello provinciale, si contano 40.206 imprese registrate, di cui 35.599 attive. L’imprenditorialità si conferma alquanto diffusa: 91 aziende attive ogni mille abitanti (88 imprese a livello regionale e 86 a livello nazionale). E’ quanto emerge dalle elaborazioni dell’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna su dati Infocamere Movimprese. Nel corso del terzo trimestre del 2024 si sono verificate 414 iscrizioni e 371 cancellazioni, per un saldo positivo di 43 unità. Il tasso di variazione trimestrale risulta pertanto pari a +0,11%, inferiore a quello regionale (+0,19%) e nazionale (+0,26%). Nel confronto con il 30 settembre 2023 si riscontra una sostanziale stabilità delle imprese attive (-0,2%). La tendenza delle aziende attive presenta alcune differenze a livello territoriale: -0,1% nel comprensorio di Cesena e -0,4% nel comprensorio di Forlì; -0,1% nel Comune di Forlì e analogamente in quello di Cesena.

La diminuzione delle imprese attive è superiore alla media provinciale in montagna (-1,3%), dove si concentra il 3,6% delle imprese attive, nelle vallate (-0,9%), nei territori collinari (-0,8%), nei comuni di cintura (-0,9%), limitrofi alle grandi città, che rappresentano il 13,9% delle imprese provinciali. In crescita dello 0,8%, invece, le imprese nell’area del basso Rubicone che si conferma l’unico territorio in espansione.

Con riferimento ai principali settori economici si ritrovano il Commercio, in flessione del -1,7% rispetto al terzo trimestre del 2023, l’Agricoltura (-2,2%), le Costruzioni (+1,6%), il Manifatturiero (-1,2%) e le Attività di alloggio e ristorazione (+0,4%). In crescita le Attività immobiliari (+0,9%), le Altre attività di servizio (+0,6%), le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,7% la variazione), i servizi di Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+3,1%), le Attività finanziarie (credito e assicurazione) (+3,5%), le Attività sportive e di intrattenimento (+1,7%), che costituiscono il 2% del totale, e i servizi di Ict (+1,%). Continua la dinamica non positiva per il comparto Trasporto e magazzinaggio (-0,8%). Con riferimento alla natura giuridica, in provincia sono maggioritarie le imprese individuali (55,5% sul totale), seguite dalle società di persone (20%, in flessione del -2,7%). Le società di capitale (21,9%) risultano in aumento (+3%), analogamente agli altri territori di riferimento (Emilia-Romagna e Italia).

