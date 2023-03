Imprese, la ripresa è a rischio Bene il 2022, futuro più incerto

La ripresa economica è stata buona nel 2002, ma le previsioni per l’anno in corsosono caratterizzate da incertezze dovute alle vicende internazionali. È l’estrema sintesi del Rapporto annuale sull’economia, presentato ieri alla Camera di commercio della Romagna. Secondo gli scenari Prometeia aggiornati a gennaio 2023, nel complesso, l’area delle due province (Forlì-Cesena e Rimini) ha fatto rilevare nel 2022 un incremento del valore aggiunto stimato al 4%, rispetto al +3,9% regionale e al +3,8% nazionale.

Al netto delle incognite dovute alle dinamiche economiche e geopolitiche internazionali, le prospettive per il 2023 indicano un aumento del valore aggiunto stimato pari allo 0,5% (+0,5% anche per Emilia-Romagna, +0,4% per l’Italia).

Altro dato interessante: per ogni euro di fatturato il sistema romagnolo crea 22 centesimi di valore aggiunto; il 60% della ricchezza generata dall’attività caratteristica delle imprese del territorio viene assorbito per la remunerazione del costo del lavoro. A proposito di mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione nel territorio considerato è pari al 5,1% (6,3% nel 2021), in linea con quello dell’Emilia-Romagna (5%) ma migliore del dato Italia (8,1%); ma va aggiunto che i disoccupati giovani (15-24 anni) sono il 19,2% (23% nel 2021), una statistica più alta rispetto a quella regionale (17,3%) ma inferiore a quella nazionale (23,7%).

Positivo il crollo (-72,8%) delle ore di cassa integrazione effettuate nel corso del 2022, nei confronti dell’anno precedente.

Si conferma inoltre l’incremento delle esportazioni che sono state pari a 7.550 milioni di euro, con un incremento del 13,2% rispetto al 2021, tuttavia inferiore alla variazione regionale (+14,6%) e nazionale (+20%).

L’anno scorso è risultato in ripresa il settore turistico: i dati provvisori indicano un aumento sia degli arrivi (4.549.105 unità), pari al +23,5%, sia delle presenze (19.992.977 unità), del +18,4%; aumento che caratterizza la clientela nazionale e quella estera, con quest’ultima che fa registrare le maggiori variazioni (+16% degli arrivi italiani e +9,6% delle presenze nazionali, contro +72,3% degli arrivi stranieri e +66,8% delle presenze estere). In tale contesto, i comuni della riviera assorbono ben il 94,5% delle presenze complessive. La permanenza media (rapporto presenzearrivi) è risultata pari a 4,4 giorni (4,6 giorni nel 2021): 4,2 giorni per i turisti italiani (4,5 nel 2021) e 5,1 giorni per gli stranieri (5,3 nel 2021).

Passi indietro invece nello sviluppo delle giovani imprese. Le start-up innovative sono infatti 147 e operano principalmente nei servizi (109 unità) e nell’industriaartigianato (27 unità); ma sono in calo del 9,3%.

In merito alla Green Economy, diretta espressione del concetto di sviluppo sostenibile, gli ultimi dati disponibili, aggiornati a settembre 2022, rilevano 1.123 imprese green; rispetto a settembre 2021 si registra una crescita del 2,5% (+3% in Emilia-Romagna). Più della metà delle imprese verdi si concentra nell’Agroalimentare (56,4% del totale); seguono, Ciclo rifiuti (6,4%), Energia rinnovabile ed efficienza energetica (6,4%), Mobilità (5,9%) e Gestione verde e igiene ambientale (4,2%).

"In un tessuto produttivo come il nostro, caratterizzato da un mix settoriale composito – sostiene Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna – , è importante però che crescita e sviluppo siano il più possibile equilibrati e diffusi e quindi è necessario lavorare per promuovere un ecosistema inclusivo e che punti a migliorare le infrastrutture veramente strategiche e a potenziare i fattori abilitanti per tutte le tipologie e di imprese e per tutti i lavoratori rispetto alle grandi transizioni in atto".

Fabio Gavelli