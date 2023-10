Imprese, prestiti in calo del 6,4%. Aumentano però quelli alle famiglie

È stato pubblicato il resoconto sul credito e sul risparmio nella provincia di Forlì-Cesena del primo semestre del 2023. In particolare, dall’analisi è emerso che in questi mesi sono complessivamente calati i prestiti del 3,5% per un totale di 10.934 milioni di euro, specialmente a causa di quelli alle imprese, che hanno subito un calo del 6,4%. In opposizione, sono aumentati i prestiti alle famiglie dell’1.7% anche se risultano in rallentamento. Persiste la diminuzione dei depositi che ha avuto inizio negli ultimi mesi del 2022, dopo anni di costante crescita. Attualmente il calo è del 4.1%.

Nei primi sei mesi del 2023, in relazione al fondo di garanzia per le imprese sono state accolte in provincia 725 operazioni di finanziamento. In particolare, nel secondo trimestre si è registrato un calo di queste ultime del 16.9%. L’importo finanziato complessivo risulta di 145 milioni di euro, rispetto alla media di 200 mila euro (218 in regione e 189 in Italia). I temi analizzati vengono monitorati attraverso una complessa gamma di indicatori che tengono conto di numerose variabili e i dati sono relativi solo ad alcuni dei principali aggregati.

"Favorire le imprese nell’accesso al credito è da sempre una delle linee strategiche della Camera di commercio – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. La Camera prosegue quindi la sua azione di supporto alle piccole e medie imprese, facilitando il dialogo con il sistema bancario, lavorando per accrescere la cultura finanziaria e agevolare l’accesso al credito garantendo anche un’attenzione particolare al tema della finanza alternativa".