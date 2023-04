Imprese sempre più digitali Un clic per tutti i documenti

Sono 29 mila 420 le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini che hanno aderito a impresa.italia.it, il servizio della Camera di Commercio con cui gli imprenditori possono accedere e scaricare i documenti ufficiali della propria azienda: atto costitutivo, statuto, bilanci, planimetrie degli immobili aziendali, visure, e tanti altri ancora.

Grazie al servizio, gli imprenditori che lo usano hanno potuto scaricare fino ad oggi – senza alcun costo – 7,4 milioni di documenti ufficiali delle proprie aziende, completamente dematerializzati (dato nazionale).

Tutti i documenti sono scaricabili e condivisibili in tempo reale – via mail, WhatsApp o altri sistemi di condivisione – con clienti, fornitori, banche, professionisti e pubblica amministrazione: per esempio, per adempimenti normativi o per partecipare a gare o bandi anche di dimensione internazionale, vista la disponibilità della visura dell’impresa già tradotta in inglese.

Chi sono gli imprenditori ’digitali’ del territorio? Il 18,1% guida un’impresa femminile, il 19,5% è artigiano, il 6,4% è rappresentante di un’impresa ‘under 35’ e il 8,8% sono imprenditori stranieri. I primi cinque settori economici di appartenenza sono: alberghi e strutture simili (4,1%), costruzioni e locazioni immobiliari (entrambi al 4%), compravendita di beni immobili su beni propri (3,6%) e ristorazione (2,7%).

Impresa.italia.it è una web-app, presto scaricabile dai principali app store, progettata secondo la metodologia mobile first, che è perfettamente fruibile da smartphone e tablet oltre che utilizzabile anche dal computer della propria scrivania. "Il cassetto digitale è uno degli strumenti con cui il sistema camerale risponde alle esigenze delle imprese", sottolinea Roberto Albonetti, segretario generale della Camera di commercio della Romagna.