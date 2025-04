In 150 per Mussolini. Morte del duce, corteo e cerimonia in tono minore

La commemorazione della morte di Benito Mussolini, organizzata ieri a Predappio dall’Associazione Arditi d’Italia e dalle sorelle Orsola e Vittoria Mussolini, pronipoti del duce e custodi della sua tomba, è stata una delle meno partecipate degli ultimi decenni. Secondo le forze dell’ordine i partecipanti sono stati 150 davanti al cimitero di San Cassiano, di cui 128 nel corteo da piazza Sant’Antonio al cimitero, mentre per gli organizzatori erano oltre 200. Come mai così pochi? Racconta Angela Di Marcello, responsabile della manifestazione a nome delle sorelle Orsola e Vittoria Mussolini e della sorveglianza della tomba Mussolini svolta da una trentina di volontari provenienti da tutta Italia: "I visitatori della tomba di Mussolini sono arrivati nell’ultima settimana da Pasqua in poi, con una media di oltre cento al giorno e con punte di 500 il giorno di Pasquetta e di 300 il 25 aprile, compresi diversi stranieri in vacanza in Italia".

La sfilata del corteo è stata in forse fino all’ultimo minuto, per la scarsa partecipazione, poi gli organizzatori hanno deciso per il sì. Sul piazzale Dante Alighieri davanti al cimitero, i partecipanti sono stati accolti dalle sorelle Mussolini. Orsola ha letto un breve discorso più strutturato del solito, attaccando con un "Cari italiani, è sempre un immenso piacere vedervi qui e noi vi diciamo ancora una volta grazie per essere venuti a visitare le tombe dei nostri avi". Poi ha aggiunto: "Oggi ricorre la triste occasione, nella quale si ricorda l’omicidio del nostro bisnonno Benito, ucciso 80 anni fa per essere il capo della Repubblica Sociale Italiana, che non ha mai dichiarato guerra a nessun altro Stato al mondo. Questa la verità che nessuno ammette e che non è stata ancora scritta nei libri di storia". Al termine sono state lette le preghiere di rito.

Poi Orsola Mussolini ha chiesto il ‘presente’, da seguire "con un minuto di silenzio e non con i saluti romani: da soli capirete il perché". E così è stato fatto, senza alcun braccio teso per aria. Prima di sciogliere l’incontro, Orsola Mussolini ha ringraziato gli Arditi d’Italia, altre associazioni e Angela Di Marcello, "sorella non di sangue ma di cuore e mio braccio destro per tutte le iniziative e la sorveglianza della tomba Mussolini".