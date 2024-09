In 1.500 alla Fiera sui Poggi al Muraglione

I dati della terza edizione della Fiera sui Poggi, svoltasi nei pressi del passo del Muraglione, come patto di amicizia fra i tre sindaci di San Godenzo, Premilcuore, Portico e San Benedetto, rafforzano questa loro intuizione "per rilanciale la vita in Appennino". Domenica scorsa la Fiera sui Poggi è stata animata da 1.500 partecipanti, 50 bancarelle di ambulanti, vari artigiani del legno, dei vimini e legati al bosco, 4 Pro loco ognuna con decine di volontari e con proprie specialità gastronomiche (San Godenzo col lampredotto fiorentino; San Benedetto con polenta, prosciutto e formaggi; Portico con i tortelli sulla lastra; Premilcuore con schiacciata e pane montanaro), associazioni di volontariato e culturali (fra cui la Banda di Portico), la scuola di Portico col suo progetto intercomunale dell’Appennino, oltre 30 cavalieri del gruppo di Premilcuore (valli del Rabbi, Bidente, Montone e di Forlì), vari gruppi di escursionisti toscani e romagnoli.

Insomma, si è trattato di un incontro di festa e amicizia fra Toscana e Romagna. Commenta il sindaco di San Godenzo, Emanuele Piani: "I dati di questa riscoperta fiera ci suggeriscono che questo evento deve diventare un appuntamento estivo fisso. I confini fra due regioni sono soltanto formali e il crinale appenninico non è più una barriera che divide, ma che ci unisce". Aggiunge Sauro Baruffi, primo cittadino di Premilcuore: "Questa manifestazione ci sta dicendo che i progetti fatti insieme, specialmente noi piccoli comuni, danno risultati maggiori di quello che ognuno potrebbe fare da solo. Quindi non possiamo stare disuniti".

Condivide questa visione anche il sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti: "Un esempio concreto riguarda noi e Premilcuore. Mettendo insieme due finanziamenti (anche se stanziati, ma ancora da erogare), sul capitolo Aree Interne, da 180mila euro ciascuno, potremo riaprire la strada provinciale della Valbura che collega Portico e Premilcuore". Entro quali tempi? "Speriamo – sospira Baruffi – che partano i lavori entro il 2025". I tre comuni appenninici sono già uniti dal Parco nazionale delle Foreste Casentinesi e da un progetto riguardante la scuola o, meglio, le pluriclassi. Ma i sindaci dalla Fiera sui Poggi lanciano anche un altro patto: "Potremo organizzare insieme raduni culturali e danteschi all’Acquacheta, progetti turistici di valorizzazione dell’ambiente e della natura e di sicuro la quarta edizione della Fiera sui Poggi nel 2025. E, perché no, dopo il passaggio del Tour, chiedere il passaggio del Giro d’Italia dal Muraglione". Nell’immediato i sindaci si sono dati appuntamento in autunno all’inaugurazione del Bivacco o Rifugio del Sassello, presso il valico dei Tre Faggi (che interessa escursionisti e turisti toscani e romagnoli), i cui lavori di ristrutturazione dovrebbero concludersi a settembre.