In 200 al parco a divertirsi con i giochi di una volta

Per qualche ora hanno riposto tablet, cellulari e videogames, scoprendo che ci si può divertire anche senza il supporto delle nuove tecnologie. I bambini e ragazzi del plesso castrocarese e terrasolano dell’istituto comprensivo Valle del Montone nel fine settimana sono stati protagonisti della prima giornata dei giochi dimenticati. Un’iniziativa promossa dal consiglio comunale dei ragazzi e dallo stesso istituto scolastico in collaborazione con il consigliere comunale Fabio Vespignani.

Corsa nei sacchi, rubabandiera, tiro alla fune e il gioco dell’uovo nel cucchiaio, le opportunità che hanno calamitato l’attenzione dei giovanissimi. Elettrizzati al punto che al termine delle tre ore di gioco è stato necessario ‘congedarli’: nessuno voleva abbandonare il giardino pubblico Cosimo I de’ Medici di Terra del Sole, teatro dell’evento.

I ragazzi hanno onorato il motto ‘il vero vincitore non è chi arriva primo ma chi si diverte di più’ e si sono presentati con le magliette degli stessi colori delle panchine allestite nei mesi scorsi nei due paesi, simbolo dei valori da seguire per costruire una società migliore. "T-shirt celebrative della manifestazione, realizzate grazie al contributo di numerosi artigiani, attività e professionisti locali, che ringrazio di cuore – dichiara entusiasta Vespignani –. E’ stata un’esperienza bellissima: l’intento era quello di poter vivere una giornata all’aria aperta ‘scollegati’ dai social e dai dispositivi digitali divertendosi con i giochi che facevano noi ‘grandi’ alla loro età, quando in allegria ci sbucciavamo i gomiti sotto casa".

Circa 170 i ragazzi presenti. "Sicuramente ci sarà un seguito e i genitori ci hanno chiesto di organizzare un evento analogo anche per loro". Domani e giovedì una delegazione del Ccr guidata dalla professoressa Claudia Cortesi, referente dell’assemblea giovanile, raggiungerà Morrovalle per il primo primo raduno nazionale dei politici in erba di tutta Italia. La città marchigiana infatti nel 1989 fu testimone della nascita del primo consesso degli studenti. Un prezioso momento di confronto e condivisione che si svolgerà sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del governatore della Marche Francesco Acquaroli. Dopo l’incontro con Papa Francesco, per i vertici del baby consiglio un’altra importante opportunità.

Nel fine settimana è andata in scena anche la gara dei carioli, scesi dalla sommità della collina di Bagnolo verso il cuore cittadino di Castrocaro. Una competizione con la regia del terrasolano Elveo Daporto, che in passato ha coinvolto anche gli studenti nella prova dei piccoli veicoli, riscuotendo un incredibile successo.

Francesca Miccoli