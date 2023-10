In 2.500 al corteo dopo il disastro. Tante magliette e bandiere rosse. Ma l’inno di tutti è ‘Romagna Mia’

L’appuntamento era alle 10 ai piedi di Icaro. A rispondere all’appello a prendere parte alla ‘Manifestazione generale delle terre alluvionate’ che si è tenuta ieri in città sono state oltre 2.500 persone che, ben prima dell’ora prefissata, hanno letteralmente invaso piazzale della Vittoria. Un gruppo colorato e carico di energia, raccolto sotto diverse bandiere. Il comitato promotore, infatti, racchiude diverse realtà, quali Appello per l’Appennino Romagnolo, Forlì Città Aperta, associazione La Parola, Cgil Emilia-Romagna, Camere del Lavoro di Forlì-Cesena, Ravenna, Imola e Bologna, il Comitato Unitario delle Vittime del Fango, Anpi, Arci e Libera: una varietà di vessilli, alcuni dei quali con connotazione politica, che nei giorni scorsi ha fatto parlare Jacopo Morrone, parlamentare leghista, di "strumentalizzazione".

Di fatto, in piazza, molte erano le magliette rosse targate ‘Cgil’ o ‘Anpi’ e qualcuno, munito di kazoo, ha intonato le note di ‘Bella ciao’, mentre dagli altoparlanti installati sul furgone in testa al corteo uscivano le canzoni – tra le altre – dei Modena City Ramblers e di Francesco Guccini. In fila, però, per la maggior parte c’erano persone comuni, tutte diverse tra loro per età, provenienza (era potenzialmente coinvolta tutta la Romagna colpita dall’alluvione) e, con ogni probabilità, anche per orientamento politico: c’era chi chiedeva ascolto per i territori di montagna, chi aveva incollato sui cartelloni le foto della propria casa alluvionata, o dei letti dei fiumi devastati e chi, ancora, chiedeva a gran voce ristori celeri. Vista anche una bandiera che inneggiava alla Regione Romagna.

Quando, poco dopo le 10, il gruppo di partecipanti si è incamminato lungo viale Matteotti la folla era tale che nel momento in cui la testa del corteo ha raggiunto via Giorgio Regnoli la coda si trovava ancora in piazzale della Vittoria. Tra i partecipanti anche molti esponenti delle istituzioni, come ad esempio la la vicepresidente della Provincia Valentina Ancarani, e molti sindaci, tra i quali quello di Cesena, Enzo Lattuca (che è anche presidente della Provincia). Del comprensorio forlivese si contavano Daniele Valbonesi (Santa Sofia), Milena Garavini (Forlimpopoli), Jader Dardi (Modigliana), Gessica Allegni (Bertinoro, da poco eletta anche segretario del Pd forlivese), Maurizio Monti (Portico; a chi gli chiede una collocazione politica risponde definendosi "laico", nel senso di lontano dai partiti e dagli schieramenti). A fianco del segretario regionale Pd Luigi Tosiani, camminavano il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e il parlamentare riminese Andrea Gnassi.

"Basta tenere botta, questo è il momento della lotta", citavano diversi manifesti e, di fatto, quella di ieri era una lotta, ma atipica, ricca di sorrisi e di voglia di cantare: uno spirito non troppo diverso da quello che, nei giorni più duri dell’alluvione, ha spinto tanti romagnoli a spalare al ritmo di ‘Romagna mia’. E proprio ‘Romagna mia’ è stata una delle canzoni lanciate più spesso dagli altoparlanti, forse la più apprezzata di tutte, al punto che, da una finestra di via Regnoli, un’anziana si è affacciata e si è unita al coro, agitando le mani e lanciando baci ai manifestanti in segno di solidarietà.

Il corteo ha poi attraversato piazza Saffi, dove erano già allestite le bancarelle della festa regionale pugliese che si è tenuta in giornata, oltre al tradizionale mercatino di antiquariato del sabato: anche qui molti si sono fermati per scattare qualche foto da postare sui social o inviare agli amici, mentre la folla risaliva via delle Torri per arrivare alla meta finale: piazza Ordelaffi, ai piedi della Prefettura, dove in tanti hanno preso il microfono per raccontare ancora una volta la loro storia, le loro paure e, soprattutto, i loro bisogni più urgenti.