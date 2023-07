In 300 a manifestare Pride, un mare arcobaleno per le vie del centro

Forlì si è vestita di colori ieri con il corteo del Pride: bandiere arcobaleno, giovani e musica hanno invaso le strade della città. Il corteo, di circa 300 persone, è partito da piazza Dante Alighieri, girando per le vie del centro storico fino ad arrivare in piazzale Iginio Lega nel campus universitario.

L’iniziativa "nasce dalla volontà di numerose associazioni, collettivi e singoli cittadini, di creare uno spazio aperto e di libera espressione della propria identità – affermano gli organizzatori –. Il Pride nasce come momento di rivendicazione dei valori di collettività, di orizzontalità e di transfemminismo intersezionale". Al grido di ’Oggi Forlì è transfemminista’, il corteo ha sfilato, in maniera pacifica, per le vie del cittadine.

"Il Forlipride rivendica l’orgoglio queer: siamo visibili, esistiamo, pretendiamo i nostri diritti – aggiungono gli organizzatori –, è con gioia che ci incontriamo per dare visibilità alle nostre istanze".

Valentina Paiano