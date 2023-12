In 300 alla Babbo Running. E c’è pure la Camminata dei ’Babbi’

Si sono presentati in 300 ieri pomeriggio ai nastri di partenza della ‘Babbo Running’, indossando il tradizionale abito di Santa Claus, berretto e casacca e dando vita a una colorata parata natalizia che ha attraversato le vie della città partendo dal distretto commerciale Formì. C’è chi ha scelto di procedere di corsa, chi camminando e a partecipare sono stati anche tanti bambini. Tanti sorrisi e selfie collettivi hanno caratterizzato la partecipazione, ed è grande la soddisfazione degli organizzatori per la riuscita dell’iniziativa, che ha celebrato lo spirito delle feste sensibilizzando sull’importanza di mantenere uno stile di vita sano, con un’occhio particolare alla prevenzione, vista la collaborazione con lo Ior. Il programma delle animazioni festive di Formì continuerà il giorno dell’Epifania, con le animazioni e le canzoncine delle Coccole Sonore, un appuntamento dedicato ai più piccini (inizio ore 16). Sempre per i più piccoli è a disposizione il Babbo Natale di Formì, che fino a Santo Stefano compreso dispenserà autografi e riceverà letterine tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 e nei festivi anche dalle 10.30 alle 13.30.

Il Lions Club Forlì Host organizzerà per martedì 26, invece, la settima edizione della ’Camminata di Babbo Natale’. Con tale evento intende promuovere nella cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini, il valore del movimento e dell’attività fisica, non finalizzati alla competizione agonistica, e l’importanza della solidarietà. La camminata partirà dal parco urbano in prossimità del chiosco bar e si snoderà per le vie del centro per poi ritornare al punto di partenza. Sono previsti due percorsi, uno di circa 3 km e uno di 7 km con ritrovo dalle 9.30 e partenza alle 10.30 (iscrizioni ad offerta libera). È prevista una raccolta fondi che saranno devoluti a favore dell’Associazione ’Un Due Tre Stella’ di Forlì, per un progetto destinato a bambini affetti da disabilità. A tutti i partecipanti sarà dato in omaggio un cappellino di Babbo Natale e palloncini a tutti i bambini. Info Gabriele Zelli: 349.3737026.