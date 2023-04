In 500 alla ’Marcia dell’amicizia’ nella riserva di Scardavilla

E’ stata un successo la prima edizione della ‘Marcia dell’amicizia’ di Meldola che si è svolta domenica, promossa dalla Comunità Cattolica Meldolese con il patrocinio del Comune. Secondo gli organizzatori (nella foto) sono stati 500 i partecipanti che, in un lungo serpentone composto da adulti, giovani e bambini, partito da piazza Felice Orsini, dopo un percorso di circa 3 chilometri è arrivato nello splendido scenario del Monastero di Scardavilla.

"Una città in cammino per l’amicizia, così ho sentito definire da molti l’iniziativa – commenta don Enrico Casadio che ha ideato la marcia, assieme al Consiglio dell’Unità pastorale –. Serve costruire amicizia per dare un fondamento alla pace".

Da parte sua il sindaco Cavallucci, ci ha tenuto a precisare "E’ fondamentale l’aspetto inclusivo di questa giornata e considero importanti i tanti momenti di comunità di questi anni".

Hanno partecipato all’evento i rappresentanti di altre confessioni e comunità: Faris Hamid, presidente Comunità Islamica di Meldola; Bollouk Mohamed, presidente Comunità Islamica di Forlì; padre Giorgio Marian, parroco Comunità Romena Ortodossa Val Bidente. A seguire la piantumazione di una quercia donata dal vescovo mons. Livio Corazza, simbolo della giornata.

"L’augurio – conclude Rudi Branchetti della Comunità Cattolica Meldolese – è che l’evento incoraggi quella voglia di amicizia di cui c’è tanto bisogno". L’iniziativa è stata possibile grazie al contributo di tanti volontari che hanno organizzato momenti musicali (Rana WayBand a cura di Cosa Scuola), la merenda condivisa e quelli culturali con l’illustrazione dell’antichissimo sito religioso e della Riserva Naturale Bosco di Scardavilla. Oscar Bandini