In 600 sfilano per l’orgoglio gay. Colori e musica sul carro del ‘Pride’: "Non potete metterci ai margini"

La grande festa dell’orgoglio gay colora anche quest’anno le strade della citta. Il punto di incontro era piazzale della Vittoria, con la chiamata, ieri, alle 18. Dopo mezz’ora, secondo la Questura, c’erano già almeno 300 persone, poi diventate 5-600. Slogan vecchi e nuovi, "il corpo è mio" ,"love has no gender", e qualche spunto ironico "I’m here, I’m a queer and I want a beer". E tante bandiere: quella bisessuale, quella intersezionale, la bandiera palestinese e non manca la multicolore della pace. Organizzata da associazioni come ‘Monnalisa’, ‘Un secco no alle discriminazioni’, ‘Rea’ ‘Forlì città aperta’, la parata è come sempre un modo per incontrare le diversità e quest’anno la parola chiave, ribadita dagli organizzatori, è "Re-esistenza".

"Oggi assistiamo a un attacco politico nei confronti della comunità lgbtqia+, dell’autodeterminazione dei corpi delle persone trans+ e non binarie, delle famiglie omogenitoriali e delle famiglie di elezioni. Perciò quest’anno – è scritto in una nota – Forlìpride è Re-esistenze: perché la Resistenza non è solo un momento storico, ma un insegnamento vivo, per esistere in una democrazia sempre più illiberale che vorrebbe relegarci ai margini".

Un ragazza, con un’acconciatura alla Amy Winehouse, è vestita da insegnante "di teoria gender" e ci sono tante queer. Ma anche genitori di figli omosessuali in cerca di condivisione di una esperienza di discriminazioni, tanto più dolorose in quanto destinate ai propri figli. Tra la folla, si intravede Graziano Rinaldini, il candidato sindaco sconfitto all’ultima tornata elettorale, e Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil di Forlì-Cesena. C’è anche Milad Jubran Basir, che si è presentato nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra: "Ho un figlio e una figlia – dice – e sono qui perché si mettono in discussine i diritti delle donne, quello all’aborto". C’era in corteo alcuni riferimenti contro Giorgia Meloni a livello nazionale e Gian Luca Zattini per la città.

Da piazzale della Vittoria, con alla testa un carro e un gruppo di percussionisti che scandisce "Bella ciao", il corteo passa per via Giorgio Regnoli, raggiunge piazza Saffi, per confluire in piazzale Iginio Lega nella zona universitaria. La serata si è conclusa con un Pride after party aperto a tutta la cittadinanza, presso ‘Volume’, il bar del campus di Forlì.