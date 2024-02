In 700 per un posto nel nuovo Esselunga

Settecento candidati per cento posti disponibili: terminava domenica la finestra temporale stabilita da Esselunga per inviare le domande che consentiranno l’accesso ai ‘job day’ che si terranno a Forlì il 16 e il 27 febbraio. Le candidature valgono proprio per il nuovo supermercato che aprirà prossimamente a Forlì che prevede 1.500 metri quadrati di superficie di vendita e includerà anche un’area bar.

I profili dei 700 che hanno inviato il modulo sul sito di Esselunga, ora, saranno esaminati e coloro che avranno i profili più in linea con quelli richiesti saranno contattati per la fase successiva: il job day vero e proprio, durante il quale incontreranno i recruiter del gruppo ai quali spetterà il compito di scegliere i lavoratori maggiormente adatti ai ruoli specifici.

Le persone che otterranno il posto, a questo punto, svolgeranno un periodo di formazione in altri punti vendita Esselunga già aperti, in attesa dell’inaugurazione della sede forlivese: in via Ravegnana, dove inaugurerà il punto vendita, ferve il cantiere e, anche se non è ancora stabilita una data, sembra non mancare molto al taglio del nastro. Le professionalità più ricercate per questo blocco di assunzioni sono l’allievo responsabile – per il quale è prevista una crescita professionale fino al raggiungimento successivo di ruoli di responsabilità –, l’addetto alla vendita e specialista di mestiere, ai quali toccherà rispettivamente il ruolo di rifornire gli scaffali con le merci e seguire i clienti nell’acquisto e di maneggiare i prodotti nei banchi del fresco, come pescheria, macelleria e gastronomia. La fase di apprendimento per i nuovi assunti avrà luogo direttamente sul campo e prevederà l’affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi anche teorici in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo specifico.

Sofia Nardi