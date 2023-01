In amore la ‘comfort zone’ non sempre funziona

Simonetta

Giunchi *

Questa non è una rubrica per cuori infranti. Se quello che cerca è un buon consiglio amoroso deve rivolgersi ad altri giornali e riviste. Come ho affermato più volte, compito dello psicoterapeuta non è dare risposte, ma fare domande che guidino la persona nel capire ciò che cerca. Quello che posso dirle è che lei si trova in una ‘comfort zone’. Quasi tutti hanno la fortuna di rammentarsi il profumo o il sapore di un cibo particolare che ricorda la nonna, i momenti felici della propria infanzia. Sono cibi che oggi chiamiamo ‘comfort food’ perché ci aiutano in particolari momenti della nostra vita. Ogni persona crea delle zone sicure, degli angoli nella propria vita in cui potersi riposare.

Mi permetto di farla riflettere su alcuni aspetti. Se il suo ragazzo si annoia con lei, dovreste confrontarvi su questo sentimento. Avete interessi in comune solo vostri? Sapete vivere con piacere e allegria? L’amore di coppia deve essere protetto dall’eccesso di socialità. L’amicizia è la tomba dell’amore se non viene vissuta nelle giuste dosi. L’amore va coltivato altrimenti tramonta. La fiamma sacra di Vesta va alimentata costantemente se si vogliono mantenere i sentimenti, il desiderio e la passione.

In merito al rapporto che ha instaurato con la famiglia del suo ragazzo, può essere che ciò che cerca sia proprio una famiglia? A volte capita che non si trovi sostegno e ristoro nella propria, specie in caso di genitori separati. Queste dinamiche fanno sì che la ricerca di un affetto sia più la ricerca di un focolare domestico, in cui ricreare situazioni di conforto che in passato sono state vissute fugacemente, ma che hanno lasciato il segno.

Chiaramente le mie sono solo ipotesi. Può essere anche, semplicemente, che entrambi cerchiate dalla vita serenità, tepore. Non è facile definire l’amore e nemmeno la felicità. Sicuramente per molti la serenità è già un traguardo. Il problema è come si sente lei. Si sente sovilita da questo? Che emozioni le provoca? Rabbia, tristezza, senso di inadeguatezza oppure semplicemente un po’ di dispiacere? Nella lettera ha parlato di alti e bassi e questi come ha affermato esistono in tutte le coppie.

Il dispiacere non va confuso con la profonda insoddisfazione, anche se alla lunga può essere fonte di rimpianto. I vecchi dicevano che bisogna accontentarsi. Lei è disposta ad accontentarsi?

* psicologa e psicoterapeuta