In arrivo 13 stalli rosa "Rispetto e senso civico"

Fino ad ora si trovavano solo all’iper Puntadiferro, ma ora stanno approdando anche in città: sono in arrivo 13 stalli rosa che agevoleranno la mobilità delle mamme e, più in generale, le famiglie con neonati. Saranno posizionati sia in centro storico che fuori, vicino alle aree e ai servizi di pubblica utilità.

"Si parla sempre di inclusività e di misure concrete per andare incontro alle esigenze delle donne in stato di gravidanza e famiglie con neonati. Questa lo è – dichiarano in una nota congiunta l’assessore al welfare Barbara Rossi e quello alla mobilità Giuseppe Petetta –. La proposta, redatta dai tecnici di Fmi, è stata sottoposta in giunta e approvata all’unanimità. Gli stalli rosa, recentemente disciplinati dal codice della strada, costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e i genitori con neonati. Favoriscono il percorso della maternità e genitorialità con più serenità e meno stress, migliorando la mobilità delle famiglie all’interno del centro urbano. Gli stalli potranno essere utilizzati sia dalle donne in gravidanza che da entrambi i genitori con bambini fino a due anni".

Nel dettaglio, verranno realizzati 4 stalli rosa in centro , uno per ogni corso principale, prevedendo la trasformazione di altrettanti posti a pagamento (corso della Repubblica, Mazzini, Garibaldi, Diaz), e altri 9 in ulteriori zone strategiche di Forlì (parco urbano, Centro famiglie, ospedale, parco Paul Harris, Buscherini, parco di via Dragoni, parcheggio dell’argine). "Gli stalli rosa rappresentano un gesto concreto di sensibilità, rispetto e senso civico per le donne in dolce attesa – aggiunge Rossi – non solo, questa iniziativa assicurerà un migliore esercizio del diritto a una mobilità più inclusiva su tutto il territorio".

"Questa misura – conclude Petetta – è il frutto di una progettualità trasversale tra il Comune e Fmi per cercare di soddisfare diverse esigenze e agevolare gli spostamenti di fasce di utenti con particolari necessità e condizioni più fragili". "Mi riempie di gioia – afferma Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di Fmi – constatare che la proposta portata avanti con convinzione e condivisa con l’Amministrazione a dicembre diventerà già realtà. Alla bontà di questa soluzioneho creduto da subito e con piacere e determinazione mi sono speso con i nostri tecnici per ragionare dove potessero essere utili gli stalli rosa. Ritengo significativo che i quattro posti in centro siano nei corsi principali, a rimarcare l’importanza di una mobilità a misura di famiglie con figli".

Emanuela Bassi, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, dichiara: "Nella vita amministrativa di una città ci sono azioni apparentemente semplici e piccole, che però hanno un grande impatto: gli stalli rosa ne sono un esempio. Siamo soddisfatti di questa misura perché va in una direzione precisa, quella di sostenere le famiglie e la genitorialità, valori che per Fratelli d’Italia sono imprescindibili". Soddisfazione anche da parte del consigliere comunale Alessandro Rivalta "per l’attuazione della mozione presentata dalla Lega che prevedeva tra i principali obiettivi la realizzazione degli stalli. Finalmente prende forma un provvedimento che avevamo proposto subito dopo le modifiche del codice stradale".