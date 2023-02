In arrivo 430mila euro per la scuola di Portico

di Quinto Cappelli

Fra i tre progetti del Forlivese finanziati dal Pnrr (Forlimpopoli e Meldola, gli altri due) vi è anche la scuola primaria e dell’infanzia Ambrogio Traversari di Portico che ha ricevuto un finanziamento di 430mila euro, cui il Comune deve aggiungerne 50mila di fondi propri per poter portare a termine i lavori prefissati che riguardano la riqualificazione della struttura dal punto di vista della sicurezza.

"Questi finanziamenti – commenta il sindaco, Maurizio Monti – serviranno per il miglioramento sismico, cioè per rendere più sicura la scuola per i bambini del nostro territorio".

La costruzione dell’edificio scolastico di Portico, come a suo tempo lo erano stati anche quelli di Bocconi e di San Benedetto in Alpe, risale ai primi Anni Quaranta del secolo scorso, su interessamento diretto di Benito Mussolini, in omaggio alla madre Rosa Maltoni, che nel 1871 aveva iniziato la sua carriera come maestra proprio nella scuola di Bocconi, seguita nell’immediato secondo dopoguerra da Oddo Biasini di Cesena, in seguito politico di spicco del partito repubblicano.

Aggiunge il sindaco Monti: "Ora dovremo preparare il bando per l’assegnazione dei lavori che saranno poi eseguiti durante le vacanze estive, in modo da evitare disagi ai ragazzi durante il periodo scolastico". Il primo cittadino esprime anche soddisfazione per il finanziamento e, in particolare, per l’attenzione nei confronti dei piccoli comuni: "Ringraziamo la provincia di Forlì-Cesena per l’aiuto concessoci al fine di ottenere il contributo dello stato che ci permetterà sia di salvaguardare il patrimonio storico immobiliare che la sicurezza dei bambini che frequentano nostre scuole".

Nella scuola dell’infanzia i bambini sono quest’anno in tutto 18 e sono tutti raccolti in una sola sezione, mentre i giovanissimi iscritti alla scuola elementare sono 17 e studiano in due pluriclassi organizzate con il modello a ’tempo pieno’.

A proposito del numero esiguo di iscritti (fisiologico in una piccola comunità), commenta Marzia Marchesini, maestra in pensione e consigliere comunale con delega alla scuola: "I bambini delle scuole di Portico sono numericamente pochi, ma usufruiscono di una didattica innovativa, in particolare nella scuola primaria. I piccoli, infatti, seguono il ’cooperative learning’, ovvero una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono suddivisi in piccoli gruppi, aiutandosi fra loro. Inoltre, la scuola di Portico fa parte anche di un progetto pilota regionale che riguarda proprio le piccole scuole di montagna ed è gemellata con le scuole dei comuni di Ligonchio e Ventasso di Reggio Emilia".