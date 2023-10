In arrivo il vaccino: dosi dal 16

Sono arrivate in Emilia-Romagna le prime 60.480 dosi di vaccino anti Covid monovalente, adattato alla variante XBB.1.5, sulle 649.920 previste dal ministero della Salute per la nostra regione. È la nuova formulazione di vaccino Comirnaty (Pfizer) Omicron Xbb.1.5 a mRna approvata da Ema e Aifa e destinata, con concentrazioni diverse, sia agli adulti (dai 12 anni in su) sia ai bambini (dai 6 mesi agli 11 anni). A partire dal 16 ottobre sarà possibile vaccinarsi attraverso i consueti canali: medici di medicina generale, pediatrie di comunità, farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna vaccinale e nelle varie sedi individuate (ad esempio Case della Comunità, ospedali, poliambulatori) consultabili sui siti internet delle singole Ausl. La vaccinazione sarà preferibilmente somministrata in contemporanea con quella antinfluenzale. Vista però la scarsa disponibilità di dosi, insufficienti a garantire l’immediata e adeguata copertura di tutte le categorie, in questi giorni s’inizierà a vaccinare i residenti nelle CraRsa e gli operatori sanitari e socio-sanitari. La dose sarà offerta poi prioritariamente a persone over 60; fragili di età tra i 6 mesi e i 59 anni; ospiti delle strutture per lungodegenti; donne in gravidanza o nel periodo post partum; operatori sanitari e sociosanitari; studenti di medicina e delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione.

Possono richiedere il vaccino anche coloro che non rientrano in queste categorie. Il richiamo con il vaccino aggiornato di Pfizer, di norma, ha una valenza di 12 mesi. È raccomandato a distanza di 6 mesi dall’ultima doseo dall’ultima infezione.