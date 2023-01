In arrivo le colonnine per ricaricare le bici

Prende lentamente corpo il progetto di mobilità sostenibile e condivisibile nei comuni del Parco nazionale. Grazie infatti alle risorse stanziate dal programma ‘Parco per il Clima 2019’ dall’allora ministro dell’ambiente Sergio Costa, saranno realizzate aree di sosta riservate alla ‘sharing mobility’. Nello specifico saranno installate le colonnine elettriche per la ricarica delle e-bike in alcuni punti nevralgici del territorio del Parco. "I luoghi scelti sono stati individuati grazie a una analisi delle località – precisa la relazione del servizio promozione e divulgazione – che più richiamano turismo e che possono presentare una condizione di intermodalità tra i vari mezzi trasporto: siano essi pubblici (autobus) siano essi privati (automobili e pullman). Un’ulteriore caratteristica di notevole importanza durante la scelta dei punti di installazione è stata la possibilità di allacciamento alla rete elettrica pubblica".

Ogni area di sosta sarà dotato di una colonnina, un portabici e un cartello informativo. Il costo complessivo dell’operazione è di circa 35mila euro. Gli spazi attrezzati con colonnina elettrica, portabici e cartello descrittivo saranno nel versante forlivese Campigna, Fiumicello, S. Benedetto in Alpe e nel versante toscano Moggiona e La Verna. Ogni colonnina elettrica sarà dotata di 4 prese di ricarica e per questioni di sicurezza saranno costituite di un riarmo automatico e con l’autenticazione tramite una piattaforma web o carta magnetica. Per tale motivo ci si affiderà ad una app presente sul mercato per gestire lo sblocco dei connettori e l’utilizzo della ricarica. E’ prevista inoltre una fase di promozione, attraverso tutti i canali social del Parco per ottenere il coinvolgimento della comunità, degli operatori turistici e di tutti gli enti operanti sul territorio". Prossima tappa per limitare la produzione di Co2 l’acquisto (già finanziato) di 3 bus ibridi e di un battello elettrico che solcherà le acque del lago di Ridracoli.

Oscar Bandini