In arrivo nuovi fondi per prevenire gli incendi

di Oscar Bandini

Foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici: la Regione Emilia Romagna approva la graduatoria a sostegno della prevenzione e il Consorzio forestale volontario Alto Bidente che opera nei Comuni di Bagno di Romagna, Civitella, Galeata, Premilcuore e Santa Sofia si aggiudica risorse complessive da 232mila euro per la tutela del patrimonio forestale attraverso il sostegno alla copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, fitopatie e altri eventi catastrofici.

Le tipologie di interventi finanziati sono diverse: parliamo di pulizia dei boschi di conifere dalla biomassa secca; diradamenti e rimozione delle piante morte stroncate e danneggiate da eventi calamitosi; interventi selvicolturali come le conversioni di boschi cedui ad alto fusto; realizzazione e ripristino di strutture di prevenzione incendi: sistemi di rilevamento, serbatoi o accumuli di acqua, magazzini; altre azioni come il consolidamento delle pendici e la realizzazione e il ripristino di opere di sistemazione idraulico-forestale oltre a interventi per il monitoraggio dello stato fitosanitario dei boschi.

Il Consorzio volontario di proprietari e conduttori di terreni ‘Alta Valle del Bidente’ è stato costituito nel 1982 per la gestione tecnico-economica dei boschi e ora viene considerato a livello regionale una delle esperienze di maggior successo nella gestione collettiva degli ambienti di media e alta montagna. È guidato da diversi anni dal presidente Franco Lotti che, insieme al consiglio, ha dato nuovo slancio all’azione del consorzio portando i soci (proprietari in totale di oltre 2.400 ettari) a 72: c’è riuscito allargando la base sociale dalle aziende dell’alto Bidente (che rappresenta ancora il 70%) anche a quelle che insistono sul territorio della valle del Savio (20%) e del Rabbi (10%).

"Svolgiamo un ruolo molto importante – precisa il presidente Lotti – perché i nostri soci sono le vere sentinelle degli ambienti di montagna. Grazie al piano di assestamento forestale approvato dalla Regione e che sarà efficace fino al 2030 creiamo nuovi boschi, miglioriamo i boschi esistenti, ricostruiamo i boschi degradati e miglioriamo e recuperiamo i castagneti che, purtroppo, sono sempre più rari in Appennino. Si tratta di un lavoro certosino che comporta un’opera costante di manutenzione e di difesa dei territori alto collinari e montani, un lavoro che i nostri soci riescono a garantire investendo risorse proprie e, naturalmente, anche attraverso progetti mirati che poi vengono cofinanziati dalla Regione Emilia - Romagna attraverso i fondi delle misure del piano di sviluppo rurale".

Lotti, poi, parla espressamente dell’ultimo finanziamento regionale, aggiungendo qualche puntualizzazione e sui prossimi obiettivi in programma: "Questo ulteriore finanziamento ci conforta circa la bontà dei progetti che sono stati presentati. Spiace solo – conclude – che per un mero errore di forma non sia stato ammesso un ulteriore progetto che prevedeva la costruzione di un laghetto a servizio di un’azienda agricola – agrituristica e la difesa idrogeologica di una pista forestale al servizio di diversi proprietari di castagneti. Ma noi non demordiamo e ci riproveremo ancora il prossimo anno".