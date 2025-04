In arrivo un ’Pass’ di 4 milioni: "Si rinforza il tessuto sociale"

Al via un nuovo strumento finanziario pensato per chi ogni giorno costruisce inclusione: si chiama ’Pass’ (Progetti per un’Autonomia Solidale e Sostenibile) e mette a disposizione 4 milioni di euro di contributi agevolati per sostenere l’accesso al credito degli enti del terzo settore attivi sul territorio.

Promosso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, l’iniziativa si rivolge alle non-profit con sede operativa in città e in numerosi comuni della provincia. "La Fondazione – spiega Maurizio Gardini, presidente – ha sempre mirato al rafforzamento del tessuto sociale anche attraverso la crescita degli attori del terzo settore in termini di autosufficienza. Per questo abbiamo dato immediatamente la nostra disponibilità a sostenere il progetto, che incoraggia le associazioni a investire in sé stesse".

Le organizzazioni potranno beneficiare di un finanziamento agevolato per liquidità o investimenti di importo compreso tra i 30mila e i 200mila euro, con durata tra i 24 e gli 84 mesi (con un eventuale preammortamento massimo di due anni). "È un contributo – sottolinea Mauro Frangi, presidente di Cooperfidi Italia – alla costruzione di un ecosistema finanziario più inclusivo e capace di rispondere alle esigenze specifiche degli enti del terzo settore grazie alla sinergia realizzata tra soggetti filantropici, bancari e mutualistici".

L’attivazione della convenzione, che consentirà a Intesa Sanpaolo l’erogazione di 4 milioni di euro di risorse, prevede la presenza coordinata di un plafond di tutela messo a disposizione da Cooperfidi Italia per la copertura del 50% dell’erogazione e di un fondo di 500mila euro messo a disposizione dalla Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore grazie al supporto della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dedicato al rimborso dei costi di garanzia e di parte degli oneri finanziari a carico delle organizzazioni destinatarie. "Si conferma una volta ancora l’impegno di Intesa Sanpaolo per la crescita del terzo settore" conclude Andrea Lecce, responsabile Direzione Impact dell’istituto bancario. Info: a direzione.impact@pec.intesasanpaolo.com.