In aumento il patrimonio. E le erogazioni: 13 milioni l’anno

È stato presentato ieri pomeriggio nel corso dell’evento ‘Essere Fondazione’ il bilancio di mandato 2021-2025 della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Un racconto, anche attraverso dati e interventi sul territorio romagnolo, di quattro anni intensi e complessi, ricchi di soddisfazioni e caratterizzati dal dialogo continuo in una serie di piccole e grandi sfide. Sono stati oltre 52 i milioni di euro stanziati nel periodo 2021-2024 (oltre 13 all’anno), con una media di 68,4 euro per residente in un anno.

Sono diverse le aree di intervento, con una crescita complessiva di risorse che va dai 10,7 milioni erogati nel 2021 ai 15,9 del 2024: la media del quadriennio è stata 13 (in aumento rispetto agli 11 del periodo precedente). Il settore del benessere della persona e della comunità ha beneficiato del 34% degli stanziamenti con 17,6 milioni, quella della cultura, patrimonio e partecipazione del 31% con 16,4, la valorizzazione del territorio, sviluppo sostenibile e capitale naturale ha invece raggiunto il 18% con 9,6 milioni. Gli ambiti della crescita, opportunità ed innovazione hanno raccolto il 13% (6,9 milioni), mentre il fondo unico volontariato, a sostegno del sistema nazionale dei Centri di servizio per il volontariato, ha avuto erogazioni pari a 1,8 milioni di euro (il 4% del totale).

In particolare, nel settore benessere della persona e della comunità, sono stati sostenuti oltre 70 enti in progetti di welfare di comunità (5,6 milioni), salute e territorio (4,8 milioni), interventi di sistema con associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio (4,6 milioni) e programmi di promozione dei giovani (2,6 milioni). Le azioni, attraverso il bando territorio di comunità mirano, in particolare, ad offrire a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni spazi e opportunità di crescita, partecipazione e inclusione, con l’obiettivo di promuovere il loro benessere e di rafforzare la coesione sociale e il dialogo tra le generazioni. Mentre il bando ‘Over all’ è dedicato all’invecchiamento attivo e al "prendersi cura" degli anziani, grazie al supporto di operatori, volontari e "caregiver" formati.

I bandi specifici sono stati numerosi, dal lavoro allo sport, dalle attrezzature sanitarie all’associazionismo, fino alla cultura con 16,4 milioni stanziati per mostre (fra le quali spiccano le Grandi Mostre ai Musei del San Domenico con 13,5), recupero beni storico-artistici, musica, teatro e cinema, convegni, eventi culturali, biblioteche, archivi e pubblicazioni.

Ultima sottolineatura sul patrimonio, cresciuto da 540 a 780 milioni: più dell’inflazione che nello stesso lasso di tempo è aumentata del 19%. Dunque una forza economica accresciuta non solo nominalmente ma realmente. A garanzia dell’operatività futura, la parte che costituisce la riserva è tre volte e mezzo le erogazioni di un anno.

Gianni Bonali