In Biblioteca di pomeriggio e al sabato

Da gennaio la sezione moderna della biblioteca comunale Saffi amplia i suoi orari, aggiungendo all’offerta due pomeriggi e il sabato mattina.

Sarà mantenuto il giorno di chiusura il lunedì; il martedì e il giovedì si potrà accedere dalle 8.30 alle 19, mentre il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. I fondi antichi continueranno a ricevere su appuntamento. "Finalmente la nostra biblioteca apre il sabato e il pomeriggio – interviene l’assessore alla cultura Valerio Melandri –, dando la possibilità ai cittadini di accedervi in orari più flessibili, conformi alle esigenze e ai tempi di chi lavora e deve coniugare le proprie dinamiche professionali con la passione della lettura. Ringrazio di cuore i nostri appassionati bibliotecari che, come sempre, hanno dimostrato grande spirito di servizio, rendendo possibile il conseguimento di questo importante traguardo. La biblioteca per noi rappresenta uno luogo di crescita culturale e civica senza paragoni, su cui intendiamo investire con grande senso di responsabilità".

"Le sale di lettura e il servizio di prestito – prosegue Melandri –, resteranno chiusi al pubblico il lunedì per consentire i lavori di riordino dei fondi librari e quelli di trasferimento dalla sede attuale a Palazzo Romagnoli, in attesa della riapertura di Palazzo del Merenda, prevista per il primo semestre del 2024".

I lavori che interesseranno il Merenda hanno un importo complessivo di circa 7 milioni (denaro che arriva in parte dal Pnrr) e sono suddivisi in quattro stralci, il primo dei quali è già stato completato col consolidamento e il restauro dei solai. Il secondo stralcio concerne la riqualificazione degli spazi al piano terra destinati alla biblioteca moderna (quella per bambini e ragazzi). In questa seconda fase, che prenderà il via tra poco, ci si propone di congiungere il campus universitario con il parco pubblico che si trova dietro il Merenda, creando così un corridoio tra il trefolo di via Corridoni e corso della Repubblica.

Il terzo stralcio è quello più consistente: si passerà al primo piano, nelle aree della biblioteca antica, in stretto rapporto con il fondo Piancastelli, già oggetto di recenti restauri. Per il quarto stralcio si prevede poi di restaurare ulteriori spazi al piano terra, che verranno utilizzati come deposito, e di consolidare il corpo su via Pellegrino Laziosi.

Infine, al piano primo è previsto un restauro architettonico e il consolidamento strutturale del solaio delle grandi sale del vecchio ospedale, che saranno annesse alla biblioteca per costituire spazi di lettura e studio. Gli interventi prevedono lo spostamento dei volumi e dei servizi al pubblico a palazzo Romagnoli che attualmente ospita la collezione Verzocchi, ma i cui dipinti saranno spostati a loro volta in centro, a palazzo Albertini.

Sofia Nardi