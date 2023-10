In biblioteca letture in rumeno e incontri sulla riflessologia

Continua ad arricchirsi il programma delle attività organizzate nella biblioteca comunale ‘Plebino Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Oggi alle 16.30 è previsto il primo dei tre appuntamenti che saranno dedicati alle letture e ai laboratori in lingua italiana e rumena. Gli altri incontri che completeranno il ciclo sono previsti per martedì 7 novembre e martedì 5 dicembre. L’iniziativa è realizzata e promossa in collaborazione con l’associazione culturale rumena.

Giovedì dalle 16 alle 17.30 è previsto invece il secondo dei tre incontri gratuiti incentrati sulla riflessologia plantare a cura della dottoressa Claudia Cassano. Dopo aver affrontato il tema del trattamento sui bambini, dopodomani si parlerà di anziani. Durante la terza età infatti il corpo va incontro a dolori più o meno diffusi, mentre la mobilità rallenta e il fisico perde attrattiva: il contatto assicurato dalla pratica della riflessologia, favorisce il rapporto umano migliorando di conseguenza l’aspetto psicologico. La dottoressa Cassano si soffermerà in particolare sugli effetti benefici della riflessologia su dolori articolari, insonnia, problemi digestivi e sistema immunitario. Il terzo e ultimo incontro è in calendario martedì 10 ottobre dalle 16 alle 17.30 e sarà incentrato sull’adulto.

Per informazioni e prenotazioni, tel. 334.1566848, [email protected].

La biblioteca è situata in viale Marconi 115 (ingresso da viale Marconi o da via del lavoro attraverso la pista Viavai), ‘incastonata’ tra gli edifici che ospitano la scuola materna e quella elementare.