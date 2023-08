In bici al lavoro, fino al 31 dicembre Percorsi oltre 436mila chilometri

In bici al lavoro, senza fatica, pedalando, senza inquinare. Un’esperienza che è piaciuta e che piace. Tanto che è stata prorogata fino al 31 dicembre.

L’iniziativa infatti, finanziata con risorse della Regione, che premia con un bonus in denaro coloro che utilizzano la bicicletta nel tragitto casa-lavoro, si concluderà alla fine dell’anno.

"L’azione pilota pensata per stimolare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento atmosferico, grazie all’utilizzo della bicicletta, ha riscosso un enorme successo tra i nostri cittadini", dichiara l’assessore Giuseppe Petetta.

"Ad oggi contiamo 796 partecipanti fra coloro che hanno già concluso la loro esperienza e quelli che la stanno portando a termine; 110.763 viaggi casa-lavorolavoro-casa effettuati da lavoratori di tutte le età, residenti in ogni parte di Forlì, che hanno aderito con entusiasmo a questo stimolante progetto di diffusione di sane abitudini e difesa dell’ambiente – prosegue Petetta –. Grazie al contributo di ogni singolo partecipante, da aprile 2022 ad oggi sono stati pedalati 436.640 chilometri, con un risparmio di 60.854 kg di C02".

Il ’bike to work’ si affianca al più complesso lavoro di sviluppo della rete ciclabile locale che il Comune sta portando avanti anche grazie a finanziamenti del Pnrr. "Proprio in questi giorni – rimarca Pettetta – abbiamo completato i lavori di realizzazione della pista ciclabile a doppio senso di marcia lungo via della Rocca, via Trieste, via Bonzanino e all’interno della rotatoria di via Caterina Sforza".

Anche in casa Fmi (Forlì mobilità integrata), società multiservizi interamente a partecipazione pubblica per Forlì e il territorio, non nascondono la soddisfazione per il successo dell’iniziativa ’bike to work’. "Un risultato – afferma Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di Fmi – che conferma il buon lavoro che sta portando avanti la nostra società, che gestisce completamente il servizio ’bike to work’, su mandato e per conto del Comune. Ci gratifica anche il fatto che si sia deciso di proseguire fino al 31 dicembre l’esperienza". L’iniziativa è finanziata dalla Regione con un meccanismo premiale in bonus in denaro per chi utilizzi la bici nel tragitto casa-lavoro e viceversa. "Questa amministrazione – conclude Bongiorno – sta credendo nei fatti al progetto, come dimostra l’incremento del 40% di percorsi ciclabili in città dall’inizio del mandato nel 2019. Per Fmi è motivo d’orgoglio essere al fianco del Comune in questo percorso virtuoso".