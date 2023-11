’In bici nel Parco’, la guida per i cicloamatori

E’ stata presentata nei giorni scorsi al Centro Visita del Parco nazionale a Palazzo Nefetti (Santa Sofia) la riedizione aggiornata della guida ‘In bici nel Parco’, realizzata dal Parco in collaborazione con l’agenzia ComunicAzione di Forlì e con i testi di Sandro Bassi. Una versione aggiornata la cui principale novità è l’aggiunta di dati relativi alla percorribilità dei percorsi con la e-bike. Al termine della presentazione verrà offerto un aperitivo ai partecipanti.

"Dopo ben diciotto anni, viene riproposta in versione aggiornata della guida – precisa Bassi -. I 21 itinerari (20 più la Transparco) sono stati tutti controllati e ripercorsi, ma soprattutto ne è stata verificata la percorribilità con quella croce e delizia moderna che è la e-bike. Croce perché è spesso fonte di veri e propri disagi per il Parco stesso (in particolare per i volontari del Soccorso alpino e i Carabinieri forestali– ndr). Delizia perché, se ben gestita, fa risparmiare tempo e soprattutto fatica agli escursionisti".

I percorsi sono classificati in base alla lunghezza e alla difficoltà, spaziano in tutte le vallate mentre con la Transparco si attraversa tutta l’area protetta tosco-romagnola da Tredozio a La Verna.