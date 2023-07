In campagna, ma connessi: c’è ‘Habitare’

di Quinto Cappelli

Si apre oggi e proseguirà domani a Rocca San Casciano, presso il parco pubblico Carlo Alberto Cappelli (Il Bosco), il Festival Habitare, un progetto di nuove prospettive cult(r)urali, animato da un gruppo di giovani del Centro culturale Habitat che vivono sulle colline di Tredozio, cofinanziato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, col patrocini dei Comuni di Rocca, Tredozio e Portico.

Il festival nomade parte in questo weekend da Rocca e proseguirà a Tredozio (22-23 luglio) e a Portico e San Benedetto (29-30 luglio). Il filo conduttore é la rilettura critica e immaginativa della vita nelle aree interne d’Italia, attraverso pratiche cult(r)urali che possano definire il rapporto tra l’immaginabile, il possibile e l’esistente.

Il Centro culturale Habitat di Ca’ dei Monti è formato da un gruppo di 7 giovani coordinato dal 28enne faentino Jacopo Lega. Sono ricercatori, universitari, autori, produttori, agricoltori, poeti, informatici ed esperti di arti moderne. Durante ogni weekend dalle 10 alle 24 si svolgeranno laboratori, escursioni, tolks, concertini, improvvisazioni e performance.

Ecco alcuni fra gruppi e persone presenti a Rocca San Casciano: Angelo Milano, Art Meet Radical, Openness Ctrl, Fleee Project, Fototeca Manfrediana, Labo cucito, Alice Bertozzi, Sibillini Summer School, Spazi Indecisi, Les Giants, Nicole Bolpagni, I Popoli del Parco, Manifatture Sottosasso, Chio-sco.

Spiegano gli organizzatori: "Il Festival cerca di creare una rete di persone, con le quali condividere un nuovo modo di vivere nei paesi di collina e montagna nel terzo millennio". I componenti di Habitat sono tutti giovani laureati, nati a Faenza e Torino, come gli amici olandesi e i fondatori dell’Associazione Distretto A(arte) presieduta dall’unica persona adulta, Bianca Maria Canepa di Faenza. Da quasi due anni questi sette giovani, tutti sotto i 30 anni, vivono in un piccolo agglomerato di case rurali, I Monti, sulle colline di Tredozio. In questo insediamento cult(r)urale, i "sognatori di futuro in campagna non tanto con la zappa ma col computer", collegati con altri amici di Torino e di Amsterdam, hanno costruito in vari laboratori il progetto Habitat, "una specie di archivio di idee base dell’iniziativa".

Habitat è uno stile di vita, una comunità di persone e di amici che vivono in ambito rurale, ma svolgendo i lavori moderni che si fanno in città. In pratica stanno sperimentando un equilibrio fra terra e computer, fra terra e cultura, dove cultura sta per arte: arti visive, video, foto, artigianato, pittura, musica e tutti gli strumenti che offre la moderna tecnologia (info: 392.1014913 e 345.1764214).