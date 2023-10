In Campigna un nuovo impianto di risalita

Una novità importante per gli appassionati di sport invernali nostrani, che sono soliti salire alla alla stazione invernale santasofiese di Campigna-Fangacci: sarà costruito, infatti, un nuovo impianto di risalita per lo sci alpino alla Capanna grazie alle risorse messe a disposizione dal Fondo unico del Ministero del Turismo d’intesa con il Ministero economia finanze e dalla Regione Emilia-Romagna. Una cifra importante, quella stanziata, pari a 1 milione di euro equamente divisi come onere tra Stato e Regione e a disposizione della stazione appaltante individuata nella Provincia di Forlì-Cesena, che dovrà progettare e realizzare le opere.

Cade perciò l’ipotesi ventilata negli anni pre Covid della realizzazione di una seggiovia biposto, a favore invece di un moderno skilift di ultima generazione a cui dovrebbero seguire interventi di adeguamento e di messa in sicurezza delle due piste di discesa e di una ristrutturazione dei due tracciati di fondo delle Rondinaie.

"Si tratta di un’ottima notizia visti i tempi di magra – commenta il sindaco del Comune di Santa Sofia, Daniele Valbonesi –. Da una parte sarà possibile costruire ex novo un impianto di risalita moderno e sicuro, insieme alla realizzazione, mi auguro, ad altri interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’area delle piste, puntando a opere mirate di ingegneria naturalistica per eliminare i punti pericolosi e permettere le discese sugli sci con maggiore sicurezza. Il nuovo impianto di risalita a fune della Capanna dovrà essere simile a quelli che vengono installati, ad esempio, nelle Dolomiti in quelle valli poco turistiche e utilizzati dai residenti".

Alla domanda su come mai l’ipotesi seggiovia sia stata definitivamente accantonata, il primo cittadino non si nasconde. "Hanno influito in primo luogo i cambiamenti climatici con la stagione invernale sempre più breve e soprattutto anche le difficoltà gestionali. Infatti a differenza di uno skilift la seggiovia presuppone costi di gestione molto più alti sia in termini di presenza obbligatoria di personale formato sia in partenza che in arrivo, oltre alle assicurazioni.

Le stagione sugli sci nell’Appennino tosco-romagnolo a quote inferiori ai 2.000 metri periò– non favorisce investimenti troppo alti che metterebbero in difficoltà i futuri gestori".

La bella notizia quindi resta e non è intaccata da questo cambio di intervento. "Il segnale arrivato dal Ministero e dall’assessorato al turismo della Regione guidato da Andrea Corsini– specifica Valbonesi – è comunque chiaro. La piccola stazione di Campigna non solo non sarà abbandonata, ma qualificata e diventerà la palestra ideale per l’avviamento alla pratica sportiva sugli sci con l’impianto nuovo e il campo scuola. E favorirà anche le altre discipline, sempre di più apprezzate, come il fondo e le escursioni con le ciaspole".

A breve dovrebbe essere firmata anche la convenzione tra Provincia e Demanio forestale per l’utilizzo nei prossimi 19 anni dell’area, tale da permettere poi anche una gestione privata della stazione invernale.