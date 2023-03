In campo con lo striscione "mai più stragi in mare"

"Mai più stragi in mare": con questa scritta si è presentato in campo ieri sera il Club Forza Forlì in occasione della partita di calcio del campionato Over 35 a Borgo Sisa. Un messaggio relativo alle tragedie recenti come quella di Cutro, in Calabria. La squadra amatoriale forlivese è da tempo impegnata nel campo della solidarietà e dell’accoglienza attraverso lo sport. Dalle amichevoli giocate dai primi immigrati a Forlì (aiutati con materiale sportivo) all’organizzazione, assieme alla Uisp, del ‘Mundialito’ di calcetto che vedeva in campo le ‘Nazionali’ delle comunità presenti in città. Il Forza Forlì ha aiutato squadre in Thailandia e Mozambico e, grazie all’incasso di una storica amichevole col Brasile campione del mondo di Dunga, ha contribuito alla costruzione di una scuola nel paese sudamericano. Diverse le amichevoli, a scopo benefico, giocate allo stadio Morgagni con la Nazionale Cantanti e anche le raccolte di generi alimentari.