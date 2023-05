In campo dai cattolici alla Cgil

Anche l’Azione Cattolica, attraverso il suo presidente Edoardo Russo, sottolinea la propria disponibilità negli aiuti e nella solidarietà e afferma: "Molte sono le necessità e le richieste di aiuto e altrettante le disponibilità delle persone nel voler aiutare".

Fra le altre iniziative messe in campo per aiutare chi è in difficoltà si segnala quella di Comunione e Liberazione: "Chiediamo a chiunque ne avesse necessità di rispondere a questo messaggio mandando nominativo, via, numero di telefono e tipo di necessità, al fine di organizzarci subito con gli aiuti. Cercheremo così di disporre gruppi di volontari per pulizia delle case dal fango e traslochi a turni". Per segnalare la propria disponibilità: [email protected]

Anche la Cgil ha organizzato i volontari proprio a San Benedetto, da oggi a lunedì. Richiesti kway, stivali, guanti di gomma, pale o vanghe. "Portare un cambio completo".