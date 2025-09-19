In campo nel nome di Giò. Sport e musica, le sue passioni: "Un pilastro della nostra città"

Una serata all’insegna della memoria e della solidarietà per ricordare Giovanni Milanesi, funzionario tecnico del Comune di Forlì prematuramente scomparso lo scorso 20 marzo: ’Una partita per Giò’ è il titolo dell’iniziativa, promossa dai suoi ex colleghi, dall’Avis e dall’associazione Dino Amadori. L’iniziativa prevede una partita di calcio benefica al campo sportivo dell’Asd Vecchiazzano, in via Pigafetta 19, che si giocherà il 26 settembre dalle 17.30. Ci si può iscrivere con un contributo di 20 euro: l’incasso sarà interamente devoluto all’associazione Amici dell’Hospice di Forlimpopoli. Dalle 20 rinfresco a cura di Terzo Tempo Caffè e Cucina (compreso nei 20 euro), ad animare la serata ci sarà il dj Luca Turoni.

"Io e i colleghi dell’ufficio tecnico eravamo i più stretti collaboratori di Giovanni – spiega Giuseppe Giuliani –. A sei mesi dalla sua scomparsa volevamo far qualcosa per unire in un’unica giornata il suo spirito di condivisione, socialità, allegria e sport". Milanesi si era distinto in diverse opere importanti nel corso della sua lunga carriera come funzionario del Comune di Forlì, tra cui la realizzazione del parco del Campus universitario di viale Corridoni e l’ideazione di diversi effetti speciali lo scorso dicembre avevano animato il Natale ai Giardini di Luce al parco della Resistenza. "Non abbiamo avuto dubbi nell’aderire totalmente a questa iniziativa – sottolinea Giovanni Amadori dell’Avis – per i numerosi fili conduttori che legano la nostra associazione alla vita personale e lavorativa di Giovanni". Milanesi era non solo un donatore regolare di sangue, ma anche una figura di riferimento della Polisportiva Avis, attivo soprattutto nella podistica e nell’atletica. "Ricordo che, da ricoverato prima e da convalescente dopo, si preoccupava – continua Amadori – di non poter ultimare i suoi lavori che riguardavano sia la nostra associazione sia il suo operato in Comune. Giovanni era come un bambino, nel senso più puro del termine, buono, onesto e sempre sorridente, oltre ad essere un pilastro in città". Da sempre impegnato nelle attività sportive, fin da giovanissimo, era stato anche una promessa a livello calcistico nazionale. Prima di un grave infortunio che compromise la carriera, aveva militato per diversi anni nelle giovanili della Sampdoria. Era nota anche la sua passione per la musica, in particolare per la chitarra e il canto.

"Purtroppo non ho avuto l’opportunità di conoscerlo fino in fondo – conclude l’assessore allo sport Kevin Bravi – ma non posso che sottoscrivere tutto quello che si è detto su Giovanni. L’obiettivo è ripetere l’iniziativa in suo ricordo ogni anno, per ricordare una grande persona".

Per iscriversi alla partita, che sarà articolata in due tempi da 30 minuti con cambi multipli e illimitati, è possibile recarsi alla Cassa Economale del Comune, in cui sarà possibile anche pagare il contributo benefico, sita al primo piano nella stanza 48-bis il lunedì e mercoledì 13-14 e il giovedì 8.30-10.30. La prenotazione è obbligatoria, tramite il form online (forms.gle/FdkVQMVsE6U5YMPt5) o contattando il 348.7746207 (Valentina Ravaioli), 3405950671 (Lorenzo Gualterotti) o il 3392266945 (Giuseppe Giuliani).

Sergio Tomaselli