In campo per i referendum: "Sos lavoro e cittadinanza"

È iniziata la campagna referendaria nel territorio provinciale con un appuntamento ieri alla Ca’ de Bè di Bertinoro, dove, una trentina di realtà del territorio, associative e partitiche, sono intervenute per far conoscere i cinque quesiti per cui si andrà a votare l’8 e il 9 giugno. I referendum chiamano a decidere sulle norme che regolano licenziamenti illegittimi, tutele per i lavoratori delle piccole imprese, l’uso dei contratti a termine e il lavoro precario, le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la tempistica per ottenere la cittadinanza. In provincia sono stati istituiti 48 comitati locali e 130 nelle realtà aziendali.

Durante la mattinata sono stati presentati anche i dati provinciali che fotografano "un alto tasso di precarietà – affermano i promotori –. Solo l’8,2% delle nuove assunzioni è a tempo indeterminato – specificano – e la quota di lavoro stabile viene erosa anno dopo anno dalla quota di lavoro precario, come se non bastasse nella maggioranza dei casi sottopagato e soggetto a continue interruzioni".

Per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari, questi sono passati da 757 nel 2015 ai 2.087 nel 2024. Inoltre, "La condizione di ricattabilità e precarietà incide anche sui salari e sulla sicurezza sul lavoro – continuano –: nella nostra provincia le retribuzioni medie annuali sono nettamente inferiori rispetto alla media regionale del 13.5%. I dati degli infortuni sul lavoro nella nostra provincia nel 2024 hanno registrato quasi 7.000 casi, 1.370 malattie professionali (con un incremento del 20,6% tra il 2023 e il 2024) e 8 infortuni mortali".

Sono stati anche diffusi i dati rispetto alla condizione delle persone migranti, che compongono l’11,3% della popolazione provinciale (dato inferiore alla media regionale pari al 12,9%): 44.542 persone di cui 28.221 ha un permesso di lungo periodo. "Ciò significa che è stabile da tempo nel nostro Paese – spiegano i promotori della campagna –, che ha dimostrato di avere un reddito, che conosce la lingua italiana e in molti casi è nato nel nostro territorio, ma non ha diritto di cittadinanza". La media delle cittadinanze rilasciate nel territorio provinciale, negli ultimi sei anni, è di 1.420 nuovi cittadini ad anno. "Il che significa che abbiamo un grande problema di requisiti di accesso – continuano –, che mantengono persone, di fatto italiane a tutti gli effetti, in una condizione di forte limitazione delle libertà".

Per ogni quesito referendario sono state portate testimonianze di lavoratori e cittadini rispetto alla propria condizione, che hanno spiegato perché andranno a votare sì in tutte e 5 le schede. Per i referendum è stato previsto anche il voto per i fuori sede: per poter votare, tutti gli interessati entro domenica 4 maggio dovranno presentare al Comune del domicilio temporaneo l’apposita domanda, che si può scaricare sul sito del Ministero dell’Interno.

Nel fitto calendario, che porterà la campagna referendaria fino all’8 giugno, il prossimo, doppio, appuntamento è per sabato 12 aprile, dalle 16.30: volantinaggio e flashmob a Formì (Forlì) e in piazza Almerici (Cesena).

Matteo Bondi