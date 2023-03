In campo per il clima Anche tanti adulti in corteo a protestare coi Fridays For Future

Quasi duecento persone, in buona parte giovani, hanno animato ieri mattina le vie del centro con il corteo indetto del movimento Fridays For Future, nato per battersi contro la crisi climatica. Convenuti a piazzale della Vittoria, i partecipanti hanno risalito corso della Repubblica, via Oreste Regnoli e hanno poi sostato a piazzale Ravaldino, per alcune letture. Quindi il corteo ha proseguito per il campus universitario. Filo conduttore della mattinata, dal titolo ’La nostra rabbia è energia rinnovabile’, è stata l’arte, rappresentata per l’occasione da diversi artisti forlivesi. "Fin dalla preistoria, l’arte è collegata agli elementi della vit: l’acqua, il fuoco, la terra. Ambiene e arte sono stati sempre estremamente collegati", sostiene Luigi Impieri, artista e insegnante al Liceo classico di Forlì. Altra presenza ricorrente di queste manifestazioni, la musica. All’incontro di ieri hanno preso parte i Pulsar, un gruppo di giovani di Firenze che hanno dato vita a una street band di sole percussioni ricavate da materiale riciclato. L’iniziativa, prossima all’8 marzo, ha anche visto protagoniste i movimenti femministi della città, a loro volta sostenitori delle battaglie ambientali. "Friday For Future vuole contribuire a creare una società più giusta e sostenibile per tutte e tutti", ricorda Agnese Casadei, attivista forlivese del movimento. Alla variopinta manifestazione hanno partecipato anche numerose associazioni del territorio: da Libera a Forlì Città Aperta, passando per la Fiab fino alla Cgil e all’Anpi.