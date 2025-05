In campo per portare gli allevamenti nel futuro

L’azienda forlivese TecnoAvicola sarà protagonista alla 54° edizione di Fieravicola Rimini. L’impresa progetta e realizza ogni anno oltre 100 impianti per allevamenti avicoli, con oltre mille clienti in tutta Italia e una crescita costante. Tecnoavicola presenterà le proprie soluzioni ad alto contenuto tecnologico, sviluppate per rispondere alle esigenze di uno scenario internazionale in continua evoluzione.

"Fieravicola non è solo una fiera – commenta l’amministratore delegato Roberto Cappelletti (foto) –, ma è il cuore pulsante del nostro settore. Essere presenti significa ribadire la vicinanza ai clienti, rafforzare il rapporto con i partner storici, confrontarci con nuovi mercati e continuare a costruire relazioni solide, guardando avanti con spirito innovativo". Da oltre 25 anni l’azienda offre abbeveratoi ad alta efficienza ‘Lubing’ e sistemi di abbeveraggio che assicurano una distribuzione precisa dell’acqua, facendo attenzione alla salute degli animali e alla riduzione degli sprechi. Progettati per funzionare in modo continuativo, i prodotti rispondono alle esigenze di polli, tacchini, broiler, galline ovaiole e riproduttori, contribuendo a migliorare l’efficienza degli allevamenti. TecnoAvicola offre anche un servizio di assistenza tecnica con interventi rapidi per la risoluzione di guasti, aggiornamenti software e manutenzione preventiva per la massima resa, con ricambi originali in grado di garantire la continuità produttiva e ridurre i disagi e i ritardi provocati da un eventuale fermo dell’impianto.

Anche un’altra l’impresa forlivese, la E.R.Lux sarà presente con un proprio stand a Fieravicola, proponendo nuovi servizi nel campo dell’illuminazione. "Siamo da sempre attenti al comparto agricolo in generale e avicolo in particolare – spiega il presidente Emanuele Rinieri –, anche a fronte della crescita degli aspetti tecnologici ed energetici che interessano il settore. Saremo a Rimini con le nostre soluzioni nell’ambito della quadristica elettrica, dell’automazione industriale e delle tecnologie per l’efficienza energetica. E’ infatti importante il risparmio dei consumi all’interno delle imprese agricole, oltre all’aspetto della sostenibilità ambientale, in particolare negli impianti di gestione delle acque e dell’illuminazione. Un occhio di riguardo verrà riservato anche alle energie rinnovabili negli impianti agrivoltaici e agrisolari".

Gianni Bonali