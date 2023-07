In centro torna ’Sere fuori’: musica, visite guidate e libri

I giovedì di luglio a Forlimpopoli si animano con ‘Sere Fuori’. Il programma mette insieme musica, aperture straordinarie, visite guidate, eventi per i più piccoli, mercatini. Il primo appuntamento è questa sera. Si comincia con la musica: alle 19, in piazza Pompilio con le allegre note della Banda Vinaccia. Cambio di atmosfere alle 20,30 in via Cost con Paolo Marini Jazz Rumba. Infine, alle 22, per la rassegna Fossato Live, in via del Castello, si esibiranno gli Innasense.

Per chi desidera andare alla scoperta dei tesori del territorio, da non perdere la visita esperienziale alla rocca accompagnati da una guida d’eccezione: Battistina Savelli, sposa del signore di Forlimpopoli, Brunoro II Zampeschi. Ritrovo alle 21 al Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’. Costo: 5 euro (gratis sotto i 6 anni). Per partecipare è richiesta la prenotazione al 337.118 0314 o [email protected] Ai più piccoli, infine, pensa l’associazione culturale ‘Semini’ con una serie di incontri nella libreria Mondadori alle 21. In occasione di ogni incontro un autore che presenterà il suo libro e intratterrà i bambini con giochi e attività. A inaugurare la rassegna sarà Alessandro Coppola con ‘I Misteri degli Animali’. Info: 3389770134.

Matteo Bondi