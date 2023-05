In Cibo Civitas I giovani verso il futuro

Entra nel vivo in Emilia-Romagna, grazie anche al supporto dei Comuni di Forlì e Cesena, ‘In Cibo Civitas’ il progetto di cittadinanza attiva dedicato ai giovani realizzato con il supporto di Agenzia italiana cooperazione sviluppo e promosso da Lvia in collaborazione con Slow Food Italia. In questi giorni sono state lanciate due iniziative rivolte ai giovani delle regioni coinvolte: un bando per reclutare giovani dai 15 ai 30 anni che prenderanno parte alle numerose occasioni formative e di cittadinanza attiva che offre il progetto e il censimento per la creazione di una mappatura di aziende e progetti di economia circolare applicati al sistema di produzione, distribuzione e consumo di cibo.

Il bando è aperto a 120 giovani residenti in 4 regioni (oltre all’Emilia Romagna, Toscana, Sicilia e Piemonte) coinvolte dal progetto, per partecipare gratuitamente a percorsi formativi per il rafforzamento delle competenze relative alla creazione di sistemi alimentari sostenibili e delle capacità di comunicare la sostenibilità. Oggi ultimo giorno di candidatura. Info: https:lvia.itincibocivitas O.B.