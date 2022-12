In città arriva ‘Parte da Noi! Forlì’ Sostegno alla candidata Schlein

In seguito alla candidatura di Elly Schlein (foto) alla segreteria del Partito Democratico, è nato a Forlì il comitato a sostegno ‘Parte da Noi! Forlì’ per raccogliere adesioni e idee dei cittadini interessati. Dopo 15 anni il Pd intende ridefinire la propria identità. "Qui non è questione di quanto vogliamo essere riformisti o quanto vogliamo essere radicali, ma di rispondere a una domanda: come cambiamo un modello di sviluppo che si è rivelato insostenibile perché aumenta le diseguaglianze e nel contempo sfrutta in modo insostenibile le risorse del pianeta?", sono queste le parole pronunciate dalla Schlein alla presentazione del 4 dicembre a Roma.

"Il comitato ‘Parte da Noi-Forlì’ – si legge in una nota – immagina un Partito Democratico aperto, accogliente e radicato nei bisogni delle persone. Le adesioni che stanno arrivando parlano di un sostegno che travalica i confini degli iscritti al Pd e raggiunge anche molte persone di centrosinistra che vedono nella mozione Schlein una possibile svolta decisiva del partito".

Tra i primi aderenti Maria Teresa Vaccari, Moreno Zoli, Enzo Valbonesi, Raffaele Barbiero, Idilio Galeotti, Luca Rinieri, Elisa Rinaldini, Sara Pignatari e Silvia Baldassarri. È possibile contattare il comitato all’indirizzo email [email protected] com, alla pagina Facebook ParteteDaNoi.Forli e al Gruppo Fb collegato o su Instagram @par tedanoiforliellyschlein e Twitter @partedanoiForli.