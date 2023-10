"In collina servono infrastrutture per ripartire"

Si è tenuta presso il Ceub a Bertinoro, l’assemblea di Cna Colline forlivesi, aperta dai saluti del presidente provinciale di Cna Lorenzo Zanotti. Il tema dell’assemblea era ‘Nuove strade in un mondo che cambia’, con l’intervento del presidente di Cna Colline forlivesi, Villiam Antonelli. L’assemblea, che ha visto la partecipazione tra gli altri dei sindaci di Modigliana, Tredozio, Forlimpopoli, Predappio, Bertinoro, Meldola, Santa Sofia, oltre che di numerosi imprenditori del territorio, è stata l’occasione per un confronto con le istituzioni locali e regionali sulle esigenze prioritarie per le imprese del territorio: dagli interventi strutturali per mettere in sicurezza dal dissesto idrogeologico a quelli per mantenere collegati i comuni ed evitare l’isolamento, fino a garantire servizi essenziali necessari per evitare lo spopolamento.